Захарова об отставке Джонсона: Король не захотел остаться на дырявой лодке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 9 июля прокомментировала в "Фейсбуке" отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании.

«Борис Джонсон подал в отставку. Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», — отметила она.

«Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», — продолжила Захарова.

"Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно. Мнимую «солидарность» надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная. А это уже не шутки для члена британского правительства Одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое – собственные люди. Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать", – заметила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что с отставкой Джонсона «все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса».

Ранее британская пресса заявила, что глава Форин офис Борис Джонсон уходит в отставку.