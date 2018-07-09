Дзюба может бросить «Зенит» и уехать в Китай

В Китае не утихает интерес к нападающему сборной России Артему Дзюбе. Как сообщает 9 июля «Спорт-Экспресс», «Шанхай Шеньхуа» намерен купить футболиста у «Зенита» уже в ближайшие дни.

Трансфер необходимо успеть оформить до 13 июля, когда в китайском чемпионате закроется дозаявочное окно. Ранее интерес к игроку проявлял другой китайский клуб – «Гуанчжоу», но тогда трансфер сорвался из-за нежелания самого Дзюбы.

Напомним, Артем Дзюба забил три гола в пяти матчах за сборную России на чемпионате мира. Его игру высоко оценили в зарубежной прессе. Особенно восхищались форвардом в Англии.