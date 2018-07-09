Росатом исследует акваторию будущего порта на Новой Земле

В губе Безымянная в рамках реализации проекта «Павловское» стартовали инженерные изыскания под строительство нового портового комплекса. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе уранового холдинга АРМЗ.

Работы ведёт Первая горнорудная компания (ПГРК), которая входит в урановый холдинг госкорпорации «Росатом» АРМЗ. В начале июня в акваторию губы доставили платформу с буровой установкой, осуществляющей заборы грунтов на глубине от 5 до 35 м. Полученные данные необходимы для проектирования основной подводной части портового комплекса.

«Портовый комплекс — главный инфраструктурный объект, без которого дальнейшая реализация самого масштабного проекта Уранового холдинга «АРМЗ» невозможна. Порт позволит наладить трансфер между материком и архипелагом, своевременно поставлять необходимые для строительства материалы, а в дальнейшем перевозить рабочих и осуществлять отгрузку свинцово-цинковых концентратов», — пояснил генеральный директор АО «ПГРК» Александр Лукин.

Объем инвестиций, необходимый на строительство портового комплекса, оценили в 6 млдр рублей.

В рамках проекта «Павловское» предполагается строительство горно-обогатительного комбината, который займётся переработкой свинцово-цинковых руд. Проектная мощность предприятия составит 3,5 млн тонн руды в год. Павловское месторождение входит в состав Безымянского рудного узла и находится в 18 км от побережья Баренцева моря.

Запустить объект в работу планируется в 2021 году.