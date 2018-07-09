В Японии выросло количество жертв потопа

Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 126 человек, еще более 60 человек числятся пропавшими без вести, сообщают японские СМИ.

По данным агентства Киодо, наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Хиросима (47 человек), Окаяма (36 человек) и Эхимэ (26 человек), пишет РИА Новости. Еще 17 погибших обнаружены в префектурах Киото, Ямагути, Фукуока, Хёго, Кагосима, Гифу, Сига, Коти и Сага. Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, еще два человека находятся без сознания, 61 человек числится пропавшим без вести.

В пятницу, 6 июля, на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Всего за несколько дней в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ – 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима – 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в 2-3 раза превышает среднемесячную норму.

К вечеру воскресенья, 8 июля, спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в 15 из 47 префектур размещены более 11 тысяч человек. Без электричества остаются более 20 тысяч жилых домов.

Ранее сообщалось, что саммит Япония – ЕС перенесен с 11 июля на 17 июля, потому что премьер Синдзо Абэ решил остаться в стране из-за стихийного бедствия.