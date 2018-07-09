В Солсбери переполох из-за потерявшего сознание человека на автобусной остановке

В Солсбери заблокировали автобусную остановку после того, как человек потерял сознание на расстоянии около 300 метров от места отравления британцев нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает 9 июля британская газета The Sun.

Сообщается, что человек упал без чувств рядом с железнодорожной станцией Сент-Полс и Фишертон-стрит. Полиция порекомендовала жителям обходить данную дорогу. В скором времени ее снова откроют.

Полиция английского графства Уилтшир сообщила, что в настоящее время ведется расследование данного инцидента. Сообщается, что человек потерял сознание рядом с железнодорожной станцией Сент-Полс и Фишертон-стрит. Автобусная остановка на Фишертон-Стрит находится примерно в 300 метрах от сада королевы Елизаветы, который был также закрыт из-за мнения, что именно он стал местом отравления британцев «Новичком».

Полиция пока не может сказать, связан ли этот случай с отравлением Дон Стерджесс и Чарли Роусли в Эймсбери. Напомним, пару госпитализировали 30 июня после поездки в Солсбери. Сначала их подозревали в злоупотреблении наркотиками, но анализы показали наличие в крови «Новичка». 8 июля Дон Стерджесс скончалась. Скотланд-Ярд не уверен в причастности Кремля к отравлению наркозависимой пары, а вот конспирологи считают, что история с ядом «всплыла» перед матчем мундиаля Россия – Хорватия не случайно.