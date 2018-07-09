Огласите весь черный список, пожалуйста: как петербургские бизнесмены попадают в число плохих поставщиков Смольного

На петербургском рынке госзакупок происходят странные вещи. Таинственные злоумышленники нашли способ, как включить компанию в список недобросовестных поставщиков. А юристы на этом хорошо зарабатывают.

Сергей Куликов/Интерпресс

Петербургская антимонопольная служба зафиксировала уже третий случай, когда бизнесмены, даже не заявлявшиеся на конкурсы, неожиданно для себя попадают в список недобросовестных поставщиков Смольного. Пострадавшие утверждают, что о якобы неисполненных обязательствах по госзакупкам узнают задним числом. Кто подставляет участников рынка госзаказа, выясняла «Фонтанка».

Федеральный закон №44, регулирующий сферу государственного заказа, был принят 5 лет назад. Казалось бы, за это время все «лазейки» и «схемы» в законе уже давно должны были быть найдены, но некие креативные ребята из Петербурга, похоже, нашли еще один способ утопить конкурента и остаться не пойманными. Их невольным инструментом оказалось местное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое принимает решения о включении компаний в список недобросовестных поставщиков Смольного.

Для компании, стабильно зарабатывающей на государственном заказе, попадание в этот реестр – настоящая катастрофа. Перечисленные в нем не могут участвовать в госзакупках и заключать госконтракты, а значит, лишаются огромного количества заказчиков и доступа к рынку городского госзаказа объемом более 190 млрд рублей в год.

Согласно законодательству, попасть в реестр недобросовестных поставщиков можно уклонившись от заключения контракта после победы в госзакупке или некачественно выполнив заказ. Однако, как выяснила «Фонтанка», можно вообще ничего не делать и оказаться в черном списке.

Именно так произошло с читателем «Фонтанки» петербургским бизнесменом Виктором Торгашевым, который является учредителем компании «Форт-Рез». Три года его фирма участвовала в городских конкурсах и выигрывала подряды на строительно-ремонтные работы. Согласно данным СПАРК, с 2015 года у «Форт-Рез» в портфолио 20 контрактов общей стоимостью около 77 млн рублей.

В 2018 году бизнесмен решил, что хочет отдохнуть от госзаказов: рентабельность невысокая. Но в начале апреля Виктору Торгашеву, который уже несколько месяцев как не участвовал и не собирался участвовать ни в каких госзакупках, позвонил незнакомец, представившийся сотрудником юридической фирмы, с предложением: «Готовы помочь вам выйти из реестра недобросовестных поставщиков, куда вы совсем недавно попали!».

Торгашев от услуги отказался, но на всякий случай решил заглянуть в реестр на едином портале госзакупок и оторопел, увидев там название своей фирмы. http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

Как выяснилось, неустановленные лица подали от лица его компании заявку на участие в закупке ГУП «Метрополитен», которое искало подрядчика для демонтажа сплит-систем, подлежащих списанию. Способ определения поставщика – запрос котировок – предполагает физическое наличие заявки на бумаге. Начальная цена контракта составляла 46 тысяч рублей. Злоумышленники от лица «Форт-Реза» курьером отправили заявку, где предложили выполнить все работы за 3 тысячи рублей.

Это предложение оказалось самым щедрым, и «Метрополитен» отправил по указанному «почтовому» адресу уведомление о победе в закупочной процедуре. Естественно, Торгашеву в компанию никаких писем не приходило, потому что адрес был указан «левый». Не дождавшись ответа от победителя конкурса, госзаказчик, как и положено, отправил в УФАС данные о компании-нарушителе, которая своевременно не заключила контракт и должна быть внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Так, уже в конце марта «Форт-Рез» оказалась в черном списке. И если бы не звонок юристов, которые мониторят такие реестры в поисках потенциальных клиентов, то учредитель компании мог и не узнать, что от госзаказа его отлучили.

«У меня даже предположений нет, кто может за этим стоять. К счастью, финансовых ресурсов особо не потребовалось, но жалко времени. Срок обжалования решения УФАС о внесении компании в реестр недобросовестных поставщиков уже истек. От антимонопольщиков ответа ждем. Я уверен, что мы успешно выйдем из этой ситуации, и какой-то серьезной проблемой это не станет, потому что госзаказом я пока заниматься не планировал. Но для тех бизнесменов, кто активно работает в этой сфере, такое попадание в реестр может на несколько месяцев заморозить весь бизнес», – рассказал учредитель компании «Форт-Рез» Виктор Торгашев.

Официальный ответ ГУП «Метрополитен» за подписью заместителя начальника Павла Данкова, который получил Торгашев, гласит, что госзаказчику пришла заявка, в которой все данные о юрлице совпадали с данными из реестра налоговой, подпись и печать, визуально похожие на настоящие, также присутствовали. Тот факт, что почтовый адрес отличался от юридического, закупочную комиссию ГУПа не смутил: «В связи с тем, что на официальном сайте ФНС России указывается только юридический адрес, у заказчика не имеется оснований и возможности проверить почтовый адрес участника запроса котировок».

Здесь надо уточнить, что сканы выполненных компанией госконтрактов с подписями и печатями публикуются на сайте госзакупок и находятся в открытом доступе. Подделав подпись и печать злоумышленникам, таким образом, осталось лишь оформить заявку с самым выгодным предложением и ждать, пока ничего не подозревающая жертва окажется в черном списке.

В петербургском УФАС в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» признали – проблема существует, и посоветовали пострадавшим обращаться в полицию. Зафиксировано уже три случая, подобных ситуации, в которой оказался наш читатель.

«Был случай, когда еще до заключения контракта настоящий участник узнал о том, что якобы от его имени подали заявку, и сообщил об этом заказчику. Дело в том, что когда закупки происходят способом запроса котировок, заявки подаются в конвертах, принести который может даже, например, курьер. В таком случае заказчик не может проверить подлинность подписи участника, чем и пользуются недобросовестные поставщики. Санкт-Петербургское УФАС России в таком случае поступает в рамках своих полномочий, т.е. рассматривает сведения, которые поступают от заказчиков. На сегодняшний день выход из ситуации – обращение пострадавшей компании в правоохранительные органы», – сообщают в пресс-службе петербургского управления Федеральной антимонопольной службы.

Виктор Торгашев уже обратился с заявлением в 38 отдел полиции. Как пояснил «Фонтанке» руководитель юридической компании Trdat Group Размик Сукиасян, который специализируется на сопровождении госзаказа, действия злоумышленников можно расценить как преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», а также ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». По его мнению, «спонсорами» этой истории могут быть не только недобросовестные конкуренты, но и нечистые на руку юристы. Но шансы на возмездие невелики, так как подобные дела обычно расследуются долго и неэффективно. Виктор Торгашев, например, ждет ответа на свое заявление уже 4-й месяц. «В любом случае заказчик обязан был проверить заявку в полном объёме, но не сделал этого», – считает Размик Сукиасян.

«В первую очередь это, конечно, похоже на бизнес-разборку и устранение с рынка конкурента на достаточно долгий срок. Это, безусловно, недобросовестная схема, о систематичности которой я бы пока говорить не стал, но данный случай можно квалифицировать в рамках уголовного законодательства, в рамках 165 статьи («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»)» , – говорит управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Валерий Зинченко.

Что касается случаев «юридического экстремизма», когда недобросовестные юристы сами создают проблему для клиента, которую потом предлагают «решить» по сходной цене, то такое на консалтинговом рынке тоже не редкость, с сожалением признает эксперт. Стоимость квалифицированной юридической помощи при устранении созданных действиями мошенников проблем зависит от масштабов контрактов клиента и репутации юридической компании. В серьезных фирмах прохождение 3 судебных инстанций может обойтись в сумму до 1,5 млн рублей.

Как рассказали в УФАС, всего за 2017 год управление рассмотрело 1288 заявлений на включение в реестр недобросовестных поставщиков и внесло в него 348 компаний. За первое полугодие 2018-го таких заявлений было 530, и в черный список попало 209 компаний. В суде обжалуется лишь 5% случаев внесения в черный список, и лишь половина истцов достигает успеха.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»