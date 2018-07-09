«Петербургская Недвижимость» упрощает оформление ипотеки для своих клиентов

Петербургская недвижимость

«Петербургская Недвижимость» разработала единую анкету-заявление на ипотечный кредит, параметры которой соответствуют требованиям большинства банков-партнеров. Теперь клиенты компании могут подавать один пакет документов в несколько банков одновременно.

Благодаря удобному сервису клиенты «Петербургской Недвижимости» могут выбирать среди предложений разных банков наиболее оптимальное. При этом пакет документов и заявление на получение ипотечного кредита достаточно сформировать только один раз.

Сегодня для клиентов «Петербургской Недвижимости» действуют особые преимущества:

- Специальные условия по ипотеке:

Специальные партнерские условия по ипотеке от ряда банков-партнеров.

- Единый пакет документов:

Клиенты заполняют одну анкету-заявление для разных банков, а менеджеры компании передают пакет документов банкам-партнерам.

- Персональный менеджер:

На всех этапах сделки с покупателем работает персональный менеджер по ипотечному кредитованию. Он помогает оформить пакет документов таким образом, чтобы вероятность одобрения банком была выше.

- Дополнительные бесплатные услуги:

Подбор наиболее подходящей программы ипотечного страхования. Менеджеры компании напомнят о необходимости пролонгации договора страхования и помогут оформить новый. Также клиенты могут обратиться в компанию для оформления рефинансирования ипотеки.

«Петербургская Недвижимость» сотрудничает с более 30 ведущими банками, большинство из которых предоставляют ипотеку на эксклюзивных условиях. В июне компания представила партнерскую программу с ВТБ, подробнее https://www.fontanka.ru/2018/07/03/087/

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

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