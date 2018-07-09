Минкомсвязи: Россияне не смогут компенсировать убытки от блокировки паспорта болельщика

Болельщик, который узнал о блокировке своего FAN ID непосредственно на входе на стадион и понес по этой причине материальные убытки, не сможет добиться компенсации через суд, об этом Минкомсвязи 9 июля сообщило в ответ на информационный запрос «Фонтанки». Поводом стала история петербургского болельщика Игоря Музыченко, которого не пустили на стадион «Самара Арена».

«В отношении убытков, понесенных болельщиком в связи покупкой билетов на матчи ЧМ-2018 и невозможностью воспользоваться ими по причине аннулирования Паспорта болельщика, а также возмещения морального вреда, в соответствии со статьей 16.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, ущерб, причиненный правомерными действиями государственных органов, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом, – говорится в официальном ответе ведомства. – В настоящее время такой случай действующими федеральными законами, применимыми к указанной ситуации, не предусмотрен».

При этом гражданин может, по крайней мере, выяснить, за что заблокировали его паспорт болельщика — если он или его представитель напишет запрос в Минкомсвязи. Число «заблокированных» фанатов министерство не раскрыло, сообщив лишь, что «такие случаи есть».

Напомним, что паспорта болельщиков (FAN ID) для посещения матчей чемпионата мира по футболу в России получили 1,5 млн человек со всего мира.