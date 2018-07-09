Чиновник Пенсионного фонда Петербурга взял «откат» домашним кондиционером

В Петербурге задобренного дорогим кондиционером чиновника Пенсионного фонда наказали реальным сроком. Дело Евгения Баранова расследовали так долго, что на свободу он вышел сразу после оглашения приговора.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 9 июля Московский райсуд признал Баранова виновным в крупном мошенничестве. Он руководил капстроительством в отделении Пенсионного фонда и от руководителя компании-подрячика за заключение госконтракта на ремонт здания потребовал «откат». Вознаграждение было оформлено в виде качественного кондиционера, установленного в квартире Баранова. Стоил он 373 тыс. рублей.

Чиновника задержали в октябре 2016 года, Следственный комитет вменил ему получение взятки. Евгений Баранов был арестован, но взятку доказать не удалось. Эпизод с кондиционером переквалифицировали на мошенничество.

Баранова отправили в колонию на 1 год 8 месяцев, но весь срок наказания вышел. Его выпустили из-под стражи в зале суда сразу после оглашения приговора.