Сборную России опять обвинили в допинге на ЧМ-2018

С очередной разоблачающей статьей о применении допинга российскими футболистами на чемпионате мира выступила зарубежная пресса. На этот раз немецкие СМИ обвинили сборную России в употреблении аммиака прямо во время матчей.

Издание Bild утверждает, что российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала турнира, чтобы получить физическое превосходство над соперником. В качестве доказательства в твиттере издания была опубликована фотография защитника сборной России Ильи Кутепова, вдыхающего нашатырный спирт (10-процентный раствор аммиака в воде. — Прим. ред.).

С аналогичными обвинениями выступила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Когда Владимир Гранат готовился заменить Юрия Жиркова в матче с испанцами, случилось нечто такое, что редко можно увидеть на футбольном поле. Перед своим выходом Гранат недолгое время держал что-то у себя под носом. Конечно, абсурдно предполагать, что российский игрок стал бы публично делать что-то запрещенное. Но все же интересно, что выходивший на замену футболист что-то подержал у себя под носом», – говорится в материале издания.

Немецкие журналисты также обратились за комментарием к представителю РФС, на что тот с юмором ответил: «Кроме того, российские футболисты пользуются шампунем, принимая душ, и пьют воду, когда становится жарко».

Употребление нашатырного спирта в профессиональном спорте не является чем-то необычным. Им пользуются во многих видах, в том числе, например, и в североамериканской Национальной хоккейной лиге.

Ранее британские СМИ разглядели в одном из матчей сборной России след от укола на локтевом сгибе нападающего Артема Дзюбы и предположили, что это мог быть след от применения допинга. Позже врач сборной Эдуард Безуглов заявил, что это последствия забора крови на анализы.