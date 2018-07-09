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Чемпионат мира по футболу 2018
09.07.2018 17:55
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Парни, спасибо! Теперь мы знаем: Россия - футбольная страна

Сейчас, когда эмоции от вылета нашей команды поутихли, хочется еще раз пожонглировать словами и поблагодарить мужчин в футболках с двуглавыми орлами.

Парни, спасибо! Теперь мы знаем: Россия - футбольная страна

Артем Дзюба//Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Чемпионат мира продолжается без сборной России, но покинули мы его с высоко поднятой головой, остановившись в шаге от полуфинала. Ловко сформулировали болельщики: наша сборная, следуя законам гостеприимства, просто отошла в сторону.

Начнем с высокой ноты. Я принадлежу к поколению, которое никогда не болело за сборную команду страны: мы все дети того вечера в Москве, когда Александр Филимонов уронил мяч в свои ворота. Мы поколение ингерманландского сепаратизма и клубного патриотизма, в сборной – Олег Романцев с бутылкой или Георгий Ярцев с папиросой, туда не берут лучшего игрока страны Андрея Аршавина, потому что он слишком много улыбается, и вообще это все сплошной монолог из пьесы "Изображая жертву". 

Да, был роскошный вечер в 2008 году после финального свистка игры с голландцами, но та сказка закончилась буквально через несколько дней, а потом все вернулось на круги своя: мимо чемпионата мира-2010, "наши ожидания – наши проблемы" – в 2012-м, ужас чемпионата мира 2014-го, провальный Евро-2016 с признанием игроков тренеру "мы оно" – и инфернальные контрольные матчи на протяжении последних двух лет. Всякий раз перед репортажами с матчей сборной России я напоминаю аудитории два тезиса: 1) красота внутри нас, и если мы сами себе праздник не сделаем, то рассчитывать на сборную было бы преступной иллюзией; 2) главный технический партнер сборной России с 1992 года – крепкий алкоголь, поэтому не обманывайте себя и переходите с пива на водку как можно скорее.

На этом турнире у нас появилась новая команда: команда с обаятельным лицом, со свежими героями и неожиданно адекватным главным тренером. В социальных сетях взрослые мужчины с многолетним клубным опытом боления признавались: да, теперь я болею за этих парней, у меня вся лента пестрила этими камингаутами, в исполнении даже жутчайших скептиков и циников. Это очень крутой опыт – и спасибо исполинское за него.

Скептики, к числу которых принадлежал я, шутили до турнира про 11 дней на домашнем чемпионате: я был уверен, что мы выйдем из группы с двумя победами, но в первой же игре плей-офф проиграем испанцам-португальцам. На выходе вышло больше 3 недель, и как же было больно, что не месяц.

Естественно, нам никуда не уйти от сравнений с триумфом 10-летней давности. Мне кажется, разница гигантская. Тогда в полуфинале против испанцев сборная России поднять голову не могла и вынула трижды. Спустя 10 лет главная команда страны продемонстрировала наличие характера и тестикул, тактическую гибкость и умение играть до конца. Не случайно после поражения от хорватов в социальных сетях превалировало наречие "достойно". Мы действительно отлично играли в футбол на домашнем чемпионате мира и почти вошли в четверку лучших команд мира.  

Эта сборная точно изменится. О завершении карьеры объявили 38-летний Сергей Игнашевич и 33-летний Александр Самедов. Станислав Черчесов в понедельник признался, что попросил Игнашевича не менять номер. Один раз карьеру в сборной Игнашевич уже завершал. Скорее всего, выступать за сборную перестанет Юрий Жирков. Впрочем, в ближайшее время восстановятся от травм крестообразных связок сразу три вероятных футболиста основного состава: Александр Кокорин, Виктор Васин и Георгий Джикия.

Конечно, сюжет про Артема Дзюбу и Черчесова – калибра Уильяма Шекспира. В нем прекрасно все: нелепая шутка в Инстаграме, игнорирование главным тренером сборной, уход в аренду в "Арсенал", возвращение в сборную и расцвет с отдаванием чести с прочими реверансами. Посмотрите, как Дзюба разговаривает с товарищами перед серией пенальти, – это очень сильное видео, у меня слезы наворачиваются на глаза всякий раз. 

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Видео: YouTube/Hunting and Fishing online

Встреча с командой на Воробьевых горах собрала 25 тысяч болельщиков. Это невиданная и очень говорящая цифра. Дмитрий Песков сообщает, что Владимир Путин обязательно найдет время в ближайшее время, чтобы пообщаться с национальной сборной. Любители футбола уже обсуждают, какие позиции нужно усилить и как изменить сборную к следующему чемпионату Европы, чтобы там пошуметь еще громче. Такого на моей памяти не было никогда.

Закончив работать и основательно выплакавшись, я встречал рассвет в ночь с субботы на воскресенье. В 4 утра с Дворцовой набережной продолжали раздаваться трезвые скандирования "Россия! Россия!". Наших сограждан после поражения переполняла гордость. Предыдущий большой турнир закончился признанием главного тренера: Россия – не футбольная страна. Этот чемпионат мира доказал обратное. 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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