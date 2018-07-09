Меркель: Германия и Китай будут соблюдать правила ВТО

Германия и Китай будут и впредь придерживаться правил и норм Всемирной торговой организации (ВТО) в вопросах торговли. Об этом 9 июля заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Мы сегодня еще раз договорились о том, что будем придерживаться правил ВТО и делать ставку на многосторонность деловых отношений в торговых вопросах. Это общая приверженность", – цитирует ТАСС Меркель.

Также, как подчеркнула Меркель, Китай любит отвечать за свои слова. После обещания китайской стороны открыть рынок для иностранных компаний Германия и Поднебесная подписали 22 соглашения в разных областях.

Правил ВТО придерживаются не все участники. В марте 2018 года президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на ввоз стали и 10-процентную — на импорт алюминия из России и стран Евросоюза. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов тогда заявил, что российские компании потеряют на этом 3 миллиарда долларов.

Евросоюз получил отсрочку с введением пошлин, которая истекла 1 июня. В ответ ЕС обложил дополнительными пошлинами целый ряд товаров из Америки, в первую очередь джинсы, мотоциклы и бурбон. Также США разожгли настоящую торговую войну с Китаем.

В то же время сам Дональд Трамп также считает, что к США в ВТО выдвигают несправедливые требования, и уже неоднократно озвучивал желание вывести Америку из торговой организации.