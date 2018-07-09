А вы заработали на Мундиале?

Сервисные апартаменты: время для решительных действий

Апартамент Standart / предоставлено компанией Ярд

В Санкт-Петербурге во время проведения ЧМ-2018 ставки краткосрочной аренды квартир и апартаментов увеличились по разным оценкам в 3,5 -4,0 раза. Так, среднестатистическая цена суточной аренды в городе составила 7 800 рублей — против 2 200 рублей, которые были актуальны еще в мае.

Очевидно, что высокий спрос, недостаток ликвидного арендного жилья, а также неоднородная структура средств размещения серьезно скорректировали арендные цены. Примечательно, что загрузка сервисных апартаментов во время ЧМ по футболу достигла пиковых значений — почти весь объем предложения был выбран еще за несколько месяцев до Мундиаля. Это еще раз убедило небольших частных инвесторов в том, что одним из самых популярных инструментов вложения средств сегодня остаются обслуживаемые квартиры — даже если не делать поправку на «особый сезон», качественное, стандартизированное размещение позволяет зарабатывать. А в дни проведения мероприятий — неожиданно хорошо.

Незадолго до проведения Мундиаля, группа «ЯРД» полностью распродала третью секцию апарт-отеля Prime Residence, расположенного в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта. Следя за ажиотажем на рынке сервисного жилья, понимающие инвесторы быстрее решались на сделки: учитывая рост количества международных мероприятий в городе, а также нехватку качественного размещения, актуальность подобных вложений у многих перестала вызывать вопросы. Впрочем, приходили к нам и чуть менее решительные, интересуясь тем, как меняется доходность подобных активов во время саммитов и чемпионатов, и что происходит потом, когда туристы «возвращаются в родные пенаты». Итогом июньских переговоров с клиентами стало открытие нами продаж апартаментов в 1 и 2 секциях Prime Residence.

Апарт-отель Prime Residence/ предоставлено компанией Ярд

Туристический поток в Санкт-Петербурге активно растет 4-ый год подряд. Город в 2017 году навестили 7,5 млн человек, добавив почти 8,5% к уровню прошлого года. Основные мотиваторы въездного туризма — крупные международные события (Чемпионат мира по футболу, Петербургский экономический форум и др.), общие «патриотические настроения», позитивно влияющие на внутренний трафик, а также общее снижение доходов россиян и рост курса основных валют, что для многих россиян недоступными поездки за границу.

При этом, у туристов (как «внешних», так и внутренних) запросы на качество размещения сегодня довольно высокие: и если у среднестатистического или азиатского путешественника требования к условиям проживания уже давно можно обозначить как «эффективное соотношение цены и качества», российский турист, успевший попутешествовать, тоже постепенно усложняет свой запрос: must have* в виде хорошей кровати, быстрого вайфая и чистой ванной дополняется запросом на наличие кухни в номере, удобной инфраструктуры в непосредственной близости от места размещения и профессиональным решением всех необходимых вопросов.

Еще один важный аргумент «за» апарт-отели: основной платежеспособной аудиторией постепенно становятся новые поколения, которые, как показывает ряд социологических исследований, вообще не понимают, зачем им платить за «высокие» гостиничные бренды, и рассматривающие именно сервисные апартаменты как некий компромисс между возможностью «пожить комфортно» и шансом «пожить как местный». В итоге ряд привычных гостиничных концепций в ближайшие десять лет могут потерпеть фиаско, если не переосмыслят потребности меняющейся целевой аудитории.

Все это делает обслуживаемые апартаменты весьма желанным продуктом у конечной аудитории, а значит и доходным форматом для инвесторов. Конечно, апартаменты апартаментам рознь, и даже во время ЧМ по футболу нашлось 3-4% объектов, которые умудрились остаться пустыми. Но в целом на рынке сегодня есть ряд безопасных проектов, как с инвестиционной точки зрения, так и с позиции перспективности формата.

Апартамент Residence/ предоставлено компанией Ярд

Апарт-отель «Prime Residence» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга. Изюминка проекта – разнообразная внутренняя инфраструктура, рассчитанная не только на жителей комплекса, но и его гостей: фитнес-зона, коворкинг с трансформирующимся кинотеатром, собственный ресторан. А важным конкуретным преимуществом является цена – стоимость входа в проект с праймовой локацией начинается от 4 600 000 руб., что, конечно, не сопоставимо с ценой традиционного жилья в этом районе. При этом управляющая компания комплекса в рамках договора обеспечивает доходность актива на уровне 9-11% годовых, а для жилого сектора традиционная доходность едва превышает 4% годовых. При покупке апартамента инвестор может заключить договор на трехлетнюю фиксированную доходность в размере 32 тысяч рублей ежемесячно вне зависимости от того, будет апартамент сдан или нет.

Апартаменты 1 и 2 секций будут передаваться собственникам с полной чистовой отделкой, но опционно можно заказать полную меблировку. Помимо всей вышеперечисленной инфраструктуры, в проекте предусмотрена круглосуточная зона ресепшн, а также подземный паркинг.

Приобретение апартаментов возможно как за 100% наличный расчет, так и в рассрочку или ипотеку. Объект аккредитован 7 банками, в числе которых «Сбербанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк» и другие.

Традиционно все вопросы, связанные со сдачей апартаментов в аренду, обслуживанием и эксплуатацией комплекса, управляющая компания будет брать на себя, обеспечивая собственникам недвижимости в самом прямом смысле слова пассивный доход. Участие владельца в решении операционных вопросов будет сведено к минимуму.

Учитывая же, что совсем скоро изменится законодательство о долевом строительстве и бюджеты всех без исключения строящихся проектов, в силу объективных причин, будут расти, отразившись на цене конечного продукта, сегодня самое время решиться на инвестирование в сохранный и доходный арендный бизнес — который, как показывает практика, даже в случае экономических потрясений, остается финансово устойчивым и стабильным инструментом сбережения и накопления капитала.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПAO «Промсвязьбанк»Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

*должен иметь

Апарт-отель «Prime Residence» – застройщик ООО «ЯЛТА», входит в группу «ЯРД», проектная декларация на сайте http://prime-residence.ru/about/documents