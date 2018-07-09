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09.07.2018 21:01
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Новосёлки сохранят амбре: горожане зря поверили обещанию Смольного избавить от вони до конца года

6 июля комитет по благоустройству Смольного заявил о начале долгожданной рекультивации полигона Новоселки. Более 300 тысяч жителей северных районов Петербурга, вероятно, понадеялись: наконец-то смогут дышать спокойно. Но, похоже, напрасно.

Новосёлки сохранят амбре: горожане зря поверили обещанию Смольного избавить от вони до конца года

Полигон "Новоселки"/Архив/Николай Кудин/"Фонтанка.ру"

В  2018 году на полигоне Новоселки появится станция активной дегазации, которая избавит окрестности от неприятного запаха и убережет полигон от возможного пожара или взрыва – анонсировали в Смольном 6 июля.  Но, как выяснила "Фонтанка", участок под неё до сих пор не выделен, а инвестором проекта на почти 600 млн рублей выступает компания, по телефону которой отвечает уволенный директор, а старый сайт ведет на сборник лучших испанских книг. До конца года осталось менее 6 месяцев. 

Половина посвященного событию пресс-релиза, разосланного в СМИ, была отведена первому технологическому этапу – строительству в 2018 году станции активной дегазации, которая уменьшит выбросы свалочных газов в атмосферу на 65% и превратит их в электроэнергию. 

«Будет проложено 15,5 км горизонтальных перфорированных труб и 2,5 км вертикальных газовых колодцев. Установленная мощность станции – 5.6 МВт. Производство электроэнергии в год составит 48 млн. кВт», – уверенно отчитались в комитете.  Знакомые с проектом игроки рынка удивились оптимизму чиновников. 

Инвестором проекта выступает АО  «ТДФ   Экотех СПб», которое заключило с оператором полигона ГУП «Завод МПБО-2» соглашение о сотрудничестве еще в 2011 году.  По данным «Спарк-Интерфакс» 40% доля в ТДФ принадлежит «Инновацьон УНД Техник АГ» (Австрия), а 59,9%— «ТПФ Текнолоджи Холдинг АГ» (Швейцария). Компания обещала построить станцию в 2012, затем до конца 2016 года, затем в 2018, но сроки все время сдвигались.

В комитете по инвестициям «Фонтанке» сообщили, что с инвестором – несмотря на то, что проекту не первый год – не заключено никаких соглашений, а компанией лишь подана заявка на предоставление участка. Сейчас собираются сведения об имущественно-правовом статусе земли и лишь потом будет рассмотрен вопрос о возможности её предоставления, после чего должно появиться постановление правительства Петербурга и заключен договор аренды.

На сайте «ТДФ Экотех  СПб» http://tdf-ecotech.com/, который указан в базе СПАРК-Интерфакс, нет никакой информации о её деятельности, — вместо этого идет переадресация на ресурс, озаглавленный «Лучшие книги на испанском языке», который ещё и не обновлялся с конца прошлого года. 

Действующий портал (правда, в чешской доменной зоне) обнаружился у близкого юрлица ЗАО «ТДФ Экотех», однако по телефону в Санкт-Петербурге, который там указан, «Фонтанке» отзывался лишь факс. А по номеру компании «ТДФ Экотех  СПб» неожиданно ответил бывший генеральный директор Александр Яковлев, уволившийся оттуда в 2011 году. 

Он подтвердил предположения «Фонтанки», что «ТДХ Экотех СПб» – номинальная проектная компания, но опроверг информацию о том, что там нет ни одного сотрудника. 

«Там сейчас работает 2 с половиной человека. Раньше работало полтора — генеральный директор и приходящий секретарь.  Они ничем, кроме как попытками реализовать проект в Новоселках, на территории России не занимаются», – сообщил Яковлев. 

Поиски следов активности компании не привели ни к чему – у нее нет реализованных проектов на территории РФ. В 2010 году она подавала заявку на постройку мусороперерабатывающего завода в Янино — но не прошла конкурс. Потом была попытка реализовать проект электростанции на малых реках в Бурятии, которая также закончилась фиаско.

«Была подготовлена проектная документация, сформированы земельные участки. Но финансирование от собственников компании из Швейцарии так и не поступило, и проект тихо умер», – отметил Яковлев.

История может повториться и с Новоселками, ведь профит этого проекта для инвестора не столько в том, чтобы построить станцию, сколько в том, чтобы получить оптимальный тариф на генерируемую ею электрическую энергию, которая будет продаваться в сеть.

Но нужен не обычный, а повышенный, «зеленый» тариф для возобновляемых источников энергии. Чтобы его установить, электростанцию необходимо включить в схему развития электроэнергетики региона на условиях конкурса (согласно постановлению правительства № 823 «О схемах и программах перспективного развития энергетики»), который Смольный не проводил. В комитете по тарифам «Фонтанке» сообщили, что «ТДФ Экотех СПб» к ним за установлением тарифа — самым важным компонентовм проекта — также не обращался.

Конкурсный отбор в целом может стать серьезным препятствием для «ТДФ Экотех СПб» – за место в Новоселках хотела бы побороться компания «ГИС Энерджи», соласно СПАРК, 100% компании принадлежит ООО «Межрегиональный консалтинговый центр», его владельцы Юрий Страхов (доля 55%) и Алена Ганжа (45%), а исполнительный директор – все тот же Александр Яковлев. Кроме того, именно он консультировал еще одного интерессанта проекта в Новоселках – компанию «Спецтранс №1», крупнейшего игрока рынка транспортировки и переработки отходов, который принадлежит семье миллиардера Анатолия Язева. 

За право работать на полигоне не прочь побороться и Vireo Energy – дочка шведской компании, которая построила первую в России станцию активной дегазации мощностью 4,8 МВт для полигона ООО «Новый свет — Эко» в  Гатчинском районе  Ленобласти, в октябре 2013 года на торгах она даже выиграла право аренды земельного участка на полигоне «Новоселки», и три года исправно платила аренду, но пока не получила добро на реализацию проекта от Смольного.

Исходя из вышеперечисленного, источник «Фонтанки» в Смольном отметил: никакой станции дегазации в Новоселках в 2018 году, как было обещано, скорее всего, не появится — у компании, которую называют инвестором, нет ни земли, ни тарифа, который позволил бы окупить проект, а до конца года 2018 года осталось всего пять месяцев. 

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Полигон Новоселки функционирует с 1972 года, на нем изначально размещаются преимущественно твердые коммунальные отходы, а также частично производственные. Ежегодно он принимает около 700 тыс тонн отходов. Губернатор Георгий Полтавченко отчитался президенту Путину о закрытии свалки в 2017 году и начале ее рекультивации, во время Прямой линии.

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