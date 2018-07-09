Не пивом единым. Петербургский бизнес подсчитал, сколько заработал на болельщиках

Заведения общепита на Невском проспекте и на Крестовском острове трещат от наплыва посетителей, некоторые закупили антифанатские заграждения, чтобы справиться с очередями. И пусть пиво подешевело, рестораторы, отельеры и продавцы сувениров подсчитывают барыши, а туроператоры – убытки.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Кокретное число приехавших в Петербург на мундиаль не бьется – по подсчетам Ростуризма, 600 тысяч гостей, Лига туроператоров уверяет – значительно меньше. Но для бизнеса важнее, что в отличие от обычных туристов футбольные фанаты больше пьют, едят и охотнее сорят деньгами. И, хотя российская сборная покинула чемпионат, на потребительском рынке праздник явно удался.

Рестораторы не нарадуются на то, как изменился состав и поведение туристов с приездом болельщиков: раньше иностранцы в составе организованных групп редко доходили до кафе и баров, предпочитая питаться в гостиницах или у партнеров туркомпаний. Зато фанаты, большинство из которых прибыли как самостоятельные туристы, позволили рынку общепита выиграть тот самый джекпот, который предрекал глава ассоциации болельщиков Russia Unites Эдуард Латыпов.

«Тенденция, наметившаяся в первые дни мундиаля, подтвердилась. Мы получили прирост выручки в 1,5 раза к прошлому году», – ликует совладелец «Русской рыбалки», «Карла и Фридриха» и «Альпенхауса» Михаил Фейгельман. Рестораны на Крестовском острове превратились в одну большую фанзону: в дни матчей в заведения, рассчитанные в общей сложности на 2,5-3 тысячи посетителей, приходит по 10 тысяч. Ажиотаж такой, что сотрудники сбиваются с ног. «Бразильцы двое суток плясали у нас – начали за сутки до матча. Официанты забастовку устроили, поскольку не справлялись с работой. Я лично взял 8 кружек пива, чтоб показать пример, но не смог пройти по залу — толпа стояла стеной», – делится впечатлениями топ-менеджер. Матч между Швецией и Швейцарией в «Карле и Фридрихе» и «Альпенхаусе» уже встречали во всеоружии: купили специальные антифанатские барьеры, чтобы выстроить очередь змейкой и смогли всех обслужить.

В кафе сети «Чайникофф» говорят, что в дни матчей стало не хватать мест для всех желающих — пришлось выставить дополнительные столики для летнего кафе. Но комитет по контролю за имуществом расценил это как нарушение и демонтировал веранду.

Совладелец Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и другие) Николай Митчин не верил, что чемпионат принесет сверхдоходы ресторанному рынку, к середине мундиаля передумал, все-таки вывел футбол на экраны заведений – и не прогадал. «В дни матчей число гостей выросло в два раза, в целом с начала чемпионата мы видим рост на 20-30%», – признает он. Число посетителей выросло во всех форматах, но больше всего – в центре города. Среди его гостей преобладали российские болельщики, но они только пили пиво и закусывали. Зато иностранцы, среди которых лидировали бельгийцы, немцы и бразильцы, ели «по полной программе». «Количество отзывов в интернете увеличилось в разы. Особенно приятно было прочитать слова бельгийцев, похваливших брассерии Kriek (бельгийская кухня — прим.ред.)», – польщен предприниматель.

В группе «Токио-Сити», не планировавшей подстраиваться под фанатов, тоже фиксируют рост продаж, но склонны списывать его на хорошую погоду. «Иностранцев, конечно, больше, чем обычно. Но каких-то скачков спроса мы не видим. Борща больше покупать не стали», – говорит исполнительный директор группы компании Антон Рейнбах.

Пивной набор

Самым востребованным продуктом во время мундиаля предсказуемо оказалось пиво. Причем, чем выше был накал борьбы, тем больше его пили. Так, оборот пенного напитка в Северной столице в день игры национальной сборной против Испании вырос на 70% по сравнению с днем матча против Саудовской Аравии, подсчитал оператор онлайн-касс «Эвотор». Другой оператор «Такском» зафиксировал, что в целом продажи обычного пива во время чемпионата выросли на 29%, а безалкогольного – упали на 56%.

Производители и ретейлеры подтверждают статистику. Так, Heineken сообщил об увеличении спроса на свою продукцию на 20-25%. В «Балтике» конкретных цифр не раскрывают, но не исключают, что мундиаль «может стать одним из драйверов роста спроса на продукцию пивоваренных компаний». Хотя, на результатах за год это, скорее всего, не отразится. Цены на пенный напиток не росли, а, напротив, падали благодаря маркетинговым акциям.

По данным сети «Перекресток», спрос на обычное российское пиво вырос на 20%, а на крафт и вовсе в два раза. Также увеличились продажи креветок (+35%), чипсов (+25%) и соленой рыбы (+16%). А приезжие болельщики обеспечили повышенный спрос на готовые блюда и выпечку, а также мороженое и плиточный шоколад, считают в компании.

Ретейлер «Интерторг» («Народная семья», Spar) оценивает эффект мундиаля более сдержанно. «В этот период заметно увеличился спрос на пиво, безалкогольные напитки и снеки, а также на мороженое. Но здесь, скорее, сказался погодный фактор, так как июнь в этом году выдался теплым», – говорят в компании. Взрывного роста продаж русских продуктов – гречки, кваса, и сгущенки ретейлер не наблюдает. «Традиционных сувениров, будь то ушанок и балалаек, в ассортименте наших магазинов не было», – рассказывают здесь.

А вот продавцы кокошников сделали себе кассу. После того как три жующих хот-доги болельщика в кокошниках попали в трансляцию футбольного матча Россия – Испания, спрос на национальный головной убор подскочил в несколько раз.

«Крупные международные мероприятия, конечно, оказывают положительное влияние на весь ретейл. В нашем бизнесе выручка в такие периоды прирастает в среднем на 5-7%», – говорит Марина Савкина, управляющий филиалом объединенной компании «Связной-Евросеть» на Северо-Западе. Продажи смартфонов и мобильных телефонов здесь увеличились за последние недели на 15% к прошлому году, аксессуаров – на 21%. Средний чек вырос на 16%. Особой популярностью пользуются товары от Apple, что ретейлер связывает с притоком платежеспособной аудитории.

А вот рост продаж новых автомобилей (LCV) замедлился почти вдвое: с 18% в мае до 11% в июне, следует из обзора комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Потребители отвлеклись на футбол и временно перестали думать о новых автомобилях. Концерн Hyundai даже останавливал конвейер, чтобы сотрудники могли посмотреть матчи.

Выше крыши и ниже плинтуса

Петербургские отельеры тоже довольны промежуточными итогами чемпионата, хотя говорят: суммарно количество постояльцев оказалось меньше.

Обычно в высокий сезон гостиницы заполнены на 85-95%, – говорит заместитель гендиректора гостиниц «Англетер» и «Астория» Наталья Изотова. «Из-за мундиаля спрос рваный: в дни соревнований, а также за день до и после них, свободных номеров почти нет, между матчами загрузка иногда падает до плинтуса – до 30%», – пояснила она.

Но в пиковые даты – выше и тарифы. Средняя стоимость номеров в гостиницах Петербурга во время мундиаля выросла примерно на треть, оценивает директор бутик-отеля Rossi Hotel & Spa Сергей Бульзов. «Доходность в итоге будет выше на 10-15%», – прогнозирует он. Кроме того отельеры фиксируют смещение высокого сезона на август и сентябрь: обычные туристы не отказались от посещения Северной столицы, а лишь отложили поездки. В итоге в целом по году гостиничный рынок может рассчитывать на рост доходности на 5%, – говорит топ-менеджер.

Отельеры надеются, что болельщики вернутся в город, прихватив с собой друзей и родных. "Половина постояльцев приехали именно на чемпионат. Ждем, что в следующем году гости из Перу, Мексики и Аргентины вернутся", – комментирует он.

А вот рынок организованного труизма пока несёт потери. Транспортные компании подняли цены на свои услуги, но из-за отсутствия спроса со стороны туроператоров автобусы стоят в гаражах, говорит директор туркомпании «Лора Тревел» Николай Уржумцев.

«Бизнес принимающих компаний упал на 3-10% во время чемпионата», – оценивает глава Лиги туроператоров Кирилл Соколов. Смещение спроса на август и сентябрь вряд ли покроет потери во время чемпионата, считает он. Цифрам, озвученным Ростуризмом и Смольным, в Лиге не доверяют.

«Мы сейчас считаем сами – 600-700 тысяч никак не получается, приехало 250 тысяч человек максимум», – говорит он. Впрочем, участники рынка и раньше расходились в оценке турпотока со Смольным. По их словам, чиновники используют данные музеев, которые считают число входных билетов, а оно может превышать число посетителей, если у музея несколько объектов, или если гость посетил несколько музеев. В свою очередь, в Смольном возражали, что туроператоры видят только своих клиентов, но не самостоятельных туристов.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»