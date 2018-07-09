Дядюшка Скрудж больше не ждёт на парковке главу Госстройнадзора. Его прикрыли цензурой

Руководителя Службы государственного строительного надзора и экспертизы Евгения Кима лишили именной парковки в центре Петербурга. Борьба с намекающими художествами выиграли с трудом.

Как заметил фотокорреспондент «Фонтанки», Скрудж Макдак 9 июля уже не веселится на улице Зодчего России. Вместо героя «Диснея», его валютных предпочтений и приписки «Ким» асфальт на пути к ведомству Евгения Кима украшает жёлтый прямоугольник. Как долго прожил прижимистый селезень – не ясно, но, по всей видимости, достаточно, чтобы избавиться от него своими силами.

Войну с несанкционированными надписями на дорогах и тротуарах ведёт подведомственное комитету по благоустройству СПбГУДП «Центр». Там заявок с Зодчего Росси не получали с прошлой среды. Да и стыдливо прикрывать одно изображение другим – не метод предприятия. Художества с дороги смывают, и, говорят, делается это без труда, но только если есть специальный раствор. Отшкрябать неугодное в разы сложнее, и приходится прятать.

Послание на парковке оставили в ночь на 5 июля. Приписка «Ким» позволила предположить, что адресата стоит искать в кабинетах Госстройнадзора. Имя нового начальника службы Евгения Кима уже поминали в анонимных доносах, и в очередном уколе можно увидеть систему.