Борис Джонсон отправлен в отставку

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон отправлен в отставку.

Об этом 9 июля в "Твиттере" сообщает ВВС. "Борис Джонсон уходит в отставку в качестве министра иностранных дел Великобритании, после отставки секретаря Brexit (министра по выходу Британии из ЕС. – Прим. ред.) Дэвида Дэвиса", – говорится в сообщении.

Boris Johnson resigns as UK Foreign Secretary, following the resignation of Brexit Secretary David Davis https://t.co/gFKnbH5oez — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 9 июля 2018 г.

7 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что освободит от занимаемой должности действующего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, если он попытается подорвать сделку по выходу британской стороны из Евросоюза. Британской прессой сообщалось, что Джонсон во время закрытой встречи жестко критиковал Мэй и выражал восхищение президентом США Дональдом Трампом.

Также Мэй заявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после выхода из ЕС.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта следующего года. Накануне вечером свой пост покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис. Джонсон и Дэвис критиковали принятый «мягкий вариант» выхода Великобритании из Евросоюза. План предусматривает создание зоны свободной торговли и упрощённый таможенный порядок со странами ЕС. По мнению критиков, данная стратегия поставит Лондон в зависимое положение по отношению к Евросоюзу. При этом Великобритания лишится права голоса в решениях, принимаемых в Брюсселе.