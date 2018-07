Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон отправлен в отставку.

Об этом 9 июля в "Твиттере" сообщает ВВС. "Борис Джонсон уходит в отставку в качестве министра иностранных дел Великобритании, после отставки секретаря Brexit (министра по выходу Британии из ЕС. – Прим. ред.) Дэвида Дэвиса", – говорится в сообщении.

Boris Johnson resigns as UK Foreign Secretary, following the resignation of Brexit Secretary David Davis https://t.co/gFKnbH5oez

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 9 июля 2018 г.