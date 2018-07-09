Страсти по Стасу, или Что важнее национальной эйфории

Десятки тысяч болельщиков в Москве встречают Станислава Черчесова как героя, а в Петербурге под покровом ночи ультрас «Зенита» увлеченно «ампутируют» тренерский палец. Клубная преданность с элементами радикализма.

читательница "Фонтанки" Елена

Граффити с Черчесовым на трансформаторной будке обезображено за непроизвольную рекламу польской «Легии» и спартаковский бэкграунд. Фанатствующие поклонники «Зенита» дождались вылета сборной с чемпионата мира, чтобы напомнить принцип: «Один город – одна команда».

Сборная России поздним вечером 7 июля достойно покидала чемпионат мира, проиграв по пенальти Хорватии, море болельщиков тихо и благодарно вслед за ней покидало петербургские бары и фан-зону, а на Петроградской стороне вооруженная баллончиками с краской компания выдвинулась в сторону Пушкарского сада. Шестеро мужчин и одна девушка не были охвачены доброй грустью. Им хотелось фанатского отмщения.

Трансформаторная будка в Пушкарском саду украшена изображением Станислава Черчесова с 21 июня. Команда HoodGraff посвятила граффити выходу сборной России в плей-офф.

Пока широкая общественность активно обсуждала копирайт Шнурова на граффити (ему принадлежит авторство строчки «Ты просто космос, Стас!»), околофутбольное сообщество Петербурга выискивало конспирологию и негодовало. Ему не давали покоя разомкнутые большой и указательный пальцы героя. Слишком крепкой была аллюзия на букву «L» и, соответственно, польский клуб «Легия», который Черчесов тренировал до 2016 года. Кроме того, помнят фанаты и спартаковское прошлое Черчесова-футболиста и Черчесова-тренера.

Спорная пальцевая комбинация действительно является неформальным символом «Легии», и Черчесов регулярно ее демонстрировал в период варшавской карьеры. Но за основу граффити взят снимок, сделанный фотографом МИА «Россия сегодня» Григорием Сысоевым в январе 2018 года, когда тренер уже руководил национальной сборной.

Соавтор граффити Артем Бурж отбивался от околофутбольных критиков и отрицал «польский» след. Видимо, он не был столь убедителен для части публики, все еще исповедующей принцип сине-бело-голубых: «Один город – одна команда».

Около трех утра 8 июля в Пушкарском саду прохожие застали неизвестных с баллончиками. Указательный палец Черчесова упрямо проявлялся сквозь черную краску. Рисовальщики раздражались. Им сделали замечание.

«Нам объяснили, что в городе может быть только «Зенит», здесь не место «Легии» и граффити было приговорено с самого первого дня его появления, – вспоминает очевидец Елена. – Эти «болельщики» ждали только вылета сборной. Мы попытались их остановить, но мою подругу повалили на землю и стали бить. Проходивший мимо молодой человек заступился, ему тоже крепко досталось. Особенно усердствовал толстый фанат в очках».

Палец все же исчез. Неизвестные визуализировали открытую рану красной краской. В HoodGraff размышляют над ответом вандалам и планируют прославить сборную России еще одним граффити. Петербуржцы предлагают нарисовать Артема Дзюбу.

Черчесову как жертве принципа «один город – одна команда», можно сказать, повезло. То же правило, например, ультрас «Зенита» вбивали в воспитанников футбольной школы «Динамо». Нападение по мотивам футбольной ненависти закончилось прекращением дела по сроку давности.

Александр Ермаков,

"Фонтанка.ру"

P.S. Днем 9 июля граффити было закрашено вовсе.

А. Е.