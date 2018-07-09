Жители Ульянки следят за переносом свай в нескольких метрах от окон

Застройщик «Воин-В» начал погружение свай на участке 145 по улице Лени Голикова. Жители дома 23, к. 5, в пяти метрах от которого находится стройплощадка (сам дом — на расстоянии 8,3 метра, по данным прокуратуры), со страхом следят за тем, как кран переносит и складирует сваи. Некоторые снимают видео, на котором видно, как рабочий палкой «тормозит» висящую на тросах сваю в нескольких метрах от окна жилого дома.

«Строят на расстоянии пяти метров окно в окно между 9-этажными домами, которые и сносить никто не будет», – отмечают в группе «Спасем Александрино». Напомним, строительство ведется в рамках так называемого «развития застроенных территорий» (РЗТ). Согласно инвестдоговору, «Воин-В» за 10 лет с 2008 года должен был расселить 15 хрущевок в квартале 2А Ульянки. Застройщик за это время из 900 расселил около ста квартир. Почти расселен один дом, там остается одна семья, которая не хочет выезжать (хотя расселенное жилье вновь заселили сотрудниками компании). Взамен этого «Воином-В» построено в квартале три многоквартирных дома. И строятся еще два жилых комплекса, один на 325 квартир, другой, точечный, на улице Лени Голикова, – на 36 квартир.

Комитет имущественных отношений с прошлого года намеревался разорвать инвестдоговор с застройщиком, мотивируя это невыполнением сроков по расселению. 17 мая суд окончательно встал на сторону властей и отказал инвестору в продлении срока договора о РЗТ в Ульянке.

Тем не менее, как заявил «Фонтанке» глава компании Олег Глущенко, стройка ведется законно, так как у компании имеется разрешение на строительство, которое местным борцам с уплотнительной застройкой оспорить не удалось. Что касается «летающих» близ окон свай, то, по его словам, все это «техника видеосъемки». «Это глупость, нет тут никаких двух метров», – заявил он. На вопрос о том, что это за технология подталкивания свай палками, Глущенко заявил: «Ну и что? А чем он ее должен подталкивать?»

Расстояние до строящегося дома он измеряет иначе — в 15 метров.

В Госстройнадзоре «Фонтанке» заявили, что не смогут оперативно ответить на запрос о том, что происходит на стройплощадке и насколько это безопасно. И добавили, что отведенный законом срок реагирования на вопросы журналистов — семь дней, вне зависимости от срочности проблем.