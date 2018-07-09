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Строительство
Публикуется на правах рекламы
10.07.2018 11:32
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В «Эталон ЛенСпецСМУ» можно приобрести квартиру с взносом от 350 тысяч рублей

В «Эталон ЛенСпецСМУ» можно приобрести квартиру с взносом от 350 тысяч рублей

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») запустила уникальную программу по приобретению жилья с минимальным первоначальным взносом от 350 тысяч рублей.

В настоящее время предложение действует в двух проектах Компании – ЖК «Охта Хаус» и ЖК «Дом на Блюхера», расположенных в Красногвардейском и Калининском районах Санкт-Петербурга. Программа действует в рамках акции «Первый шаг к первой квартире».

Акция* распространяется на все квартиры в ЖК «Охта Хаус», в данном случае предоставляется рассрочка от застройщика до марта 2023 года. В ЖК «Дом на Блюхера» акция действует на ограниченное количество квартир. Программа по приобретению жилья с минимальным первоначальным взносом от 350 тысяч рублей сочетается со всеми предусмотренными скидками Компании. Подробности по срокам и условиям предоставления рассрочки от застройщика можно ознакомиться на сайте https://lenspecsmu.ru или уточнить в отделе продаж Компании.

«Эталон ЛенСпецСМУ» возводит ЖК «Охта Хаус» по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А. Новый жилой комплекс общей площадью 142 тыс. кв. м состоит из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» строится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная». «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 455 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть квартир будет сдаваться с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля. Завершение строительства жилого комплекса запланировано на I квартал 2020 года.

* Сроки акции: с 03.07.2018 по 31.07.2018, организатор акции: АО «Эталон ЛенСпецСМУ», ИНН 7802084569, адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 2, литер А. Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться по тел. +7 (812) 385-46-36 или в отделе продаж.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

Новости компаний
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10.07.2018 11:32

В «Эталон ЛенСпецСМУ» можно приобрести квартиру с взносом от 350 тысяч рублей

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