Вставшие на защиту граффити с Черчесовым петербуржцы пострадали от фанатов «Зенита»

Ставшие свидетелями «отрубания» пальца Станиславу Черчесову прохожие были побиты фанатами «Зенита». В стычке стало понятно, почему ультрас решили исправить граффити.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 9 июля, пальца изображение лишилось в ночь на воскресенье, через несколько часов после поражения сборной России в четвертьфинале от Хорватии.

«Около трех часов мы, гуляя по городу, пришли в Пушкарский сад, – вспоминает Елена. – Стояли, смотрели на Черчесова. Подбежала компания с баллончиками. Сейчас, говорят, будем закрашивать пальцы, фотографируйте граффити последний раз».

По словам Елены, компания состояла из шести мужчин и одной девушки. Они объяснили свой замысел. Дескать, большой и указательный пальцы правой руки обозначают букву «L». С нее начинается название польской «Легии» (Legia). Черчесов тренировал ее в 2015 – 2016 годах. «Реклама» любого другого клуба, кроме «Зенита», в Петербурге неприемлема.

«Один город – одна команда!» – прокричали неизвестные, и указательный палец Черчесова исчез под слоем черной краски. Его замазывали в несколько слоев, так как белые очертания упрямо проявлялись. После того, как остаток пальца снабдили «кровавым» овалом, очевидцы возмутились еще сильнее.

«Моей подруге больше всего досталось от толстого парня в очках. Он повалил ее на землю, нанес удары ногой, – говорит Елена. – Один прохожий пытался заступиться, но и его тоже уронили и избили».

Решение изменить граффити, если верить неизвестным ультрас, было принято сразу после его появления 21 июня. «Они ждали, когда сборная проиграет», – уточнила Елена.

Пострадавшие в полицию Петроградского района еще не обращались, сейчас они отлеживаются дома.

Граффити с Черчесовым на трансформаторной будке нанесла команда художников HoodGraff. Оно снабжено строчкой из песни Сергея Шнурова: «Ты просто космос, Стас!» Над ответом вандалам создатели еще думают.

На граффити властям района жаловался местный житель. Ленэнерго предписали зачистить будку до 1 ноября. Чемпионат мира по футболу проходит в России до 15 июля. Национальная сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал. Ее игру болельщики оценивают восторженно.