В Петербурге владелец бизнеса про продаже краденых телефонов шесть лет не будет думать о доходах

Петербургский городской суд признал виновным в грабежах и разбоях салонов сотовой связи Вячеслава Яницкого. Основатель бизнеса по перепродаже краденых телефонов получил шесть лет в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены гражданские иски на 1,8 млн рублей.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга 9 июля, в ходе процесса установлено, что в марте 2016 года Яницкий сформировал группировку, в которую вошли ещё четыре человека. Вооружившись пистолетами, деревянными молотками и ножами, подельники наведались в салоны сотовой связи «Евросеть» и «Связной» в Петербурге, а также совершили визиты в МТС в Тосно и Кирове. Преступников интересовали популярные модели телефонов, которые Яницкий затем продавал по заранее налаженным каналам сбыта.

«Яницкий вину признал, искренне раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, частично возместил ущерб. Дело слушалось в особом порядке», — пояснили в пресс-службе.