Европейский университет проверит устойчивость Рособрнадзора, вновь обратившись за лицензией

Европейский университет обратился в Рособрнадзор за новой образовательной лицензией. Это уже четвертое за год обращение частного вуза к ведомству.

Как сообщили «Фонтанке» 9 июля в Европейском университете, документы были отправлены еще на прошлой неделе, их уже приняли к рассмотрению по существу. Фактически комплект документов отличается от предыдущих лишь оформлением, содержание заявки на новую образовательную лицензию содержит данные о здании вуза на Гагаринской улице.

Отметим, что за последний год это уже четвертое обращение вуза в Рособрнадзор. Первый раз ведомство нашло технические ошибки в оформлении документов, второй раз специальная комиссия ведомства проверила новое здание ЕУ. Специалисты заявили, что оно не соответствует требованиям для обучения людей с ограниченными возможностями. Правда, каким именно, не объяснили. Последний раз в декабре 2017 года ведомство ссылалось на отсутствующее заключение о пожарной безопасности и некую недостоверную информацию, которую предоставил университет.

Напомним, что два года Европейский университет пытается вернуть образовательную лицензию.

Проверки в заведении начались в 2016 году по инициативе в то время депутата петербургского ЗакСа Виталия Милонова. Ему якобы пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, якобы проблемы ЕУ были выгодны его политическим конкурентам.

Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, тогда как юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза. Одновременно комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. После долгих споров с властями вуз приобрел здание на Гагаринской улице и запросил у Рособрнадзора новую лицензию, однако снова получил отказ. Действия ведомства частный университет обжаловал в суде, но безуспешно.

В середине июня 2018 года аналогичная судьба постигла Высшую школу социальных и экономических наук. Рособрнадзор лишил заведение аккредитации. Вуз был основан в 1995 году как российско-британское учебное заведение. Одним из его основателей стал социолог, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин.