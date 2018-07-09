Больницу в Сестрорецке за 6,9 млрд рублей построят итальянцы

В Сестрорецке новый корпус городской больницы №40 стоимостью 6,9 млрд рублей построит компания «Невская медицинская инфраструктура», 71% которой принадлежит итальянскому холдингу Impresa Pizzarotti S.p.A., а 29% – структурам "Газпрома". Медицинское учреждение и коммерческая структура подписали первый акт согласования, сообщает петербургский комитет по инвестициям.

«Подписание акта означает согласование сторонами спецификации и комплектации медицинского оборудования, необходимого для оснащения лечебно-реабилитационного корпуса на сумму не более 48 млн евро, а также медицинской программы, технического задания на проектирование и раздела «Технологические решения» в проектной документации», – поясняет пресс-служба комитета.

Лечебно-реабилитационный корпус площадью 31 000 квадратных метров с 480 койками должен появиться в Сестрорецке через 10,5 лет. Строительство будет вестись на основе государственно-частного партнёрства. Отмечается, что новое отделение больницы предназначено для пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, а также для лечения пациентов отделений травматологии, общей урологии и офтальмологии.