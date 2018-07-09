Компания без опыта оборудует на КАД новый диспетчерский центр за полмиллиарда

На кольцевой автодороге Петербурга появиться единый диспетчерский центр, а саму магистраль оборудуют новыми системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, автоматического пожаротушения и другими. Об этом «Фонтанке» сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Единый диспетчерский центр – специально оборудованное помещение, из которого осуществляется управление инженерно-техническими системами и силами обеспечения транспортной безопасности. На объектах транспортной инфраструктуры КАД будут установлены инженерно-технические системы. Информация с объектов будет поступать в Единый диспетчерский центр для обработки, анализа и принятия мер реагирования и взаимодействия», – рассказали в пресс-службе управления.

Созданием нового центра и установкой всех систем займется компания «Лентрансспецстрой», которая получит за эти работы 505 млн рублей. Подрядчик стал единственным участником аукциона и оборудует КАД по максимально высокой цене до ноября 2019 года.

ООО «Лентрансспецстрой» было зарегистрировано 6 июля 2017 года. Единственным собственником и по совместительству генеральным директором компании является 32-летняя Юлия Борискова, которая рассказала «Фонтанке», что в портфолио у компании нет других объектов. Кроме того, глава фирмы отметила, что лично у неё есть опыт в работе с госзаданием и что стоит ожидать участия «Лентрансспецстроя» в других государственных закупках – компания развивается и планирует наращивать обороты.