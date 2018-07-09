18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 62.83р
73.94р
17:04 09.07.2018
Расширенный поиск

Бизнес
09.07.2018 16:18
Печать

Компания без опыта оборудует на КАД новый диспетчерский центр за полмиллиарда

 

На кольцевой автодороге Петербурга появиться единый диспетчерский центр, а саму магистраль оборудуют новыми системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, автоматического пожаротушения и другими. Об этом «Фонтанке» сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Единый диспетчерский центр – специально оборудованное помещение, из которого осуществляется управление инженерно-техническими системами и силами обеспечения транспортной безопасности. На объектах транспортной инфраструктуры КАД будут установлены инженерно-технические системы. Информация с объектов будет поступать в Единый диспетчерский центр для обработки, анализа и принятия мер реагирования и взаимодействия», – рассказали в пресс-службе управления.

Созданием нового центра и установкой всех систем займется компания «Лентрансспецстрой», которая получит за эти работы 505 млн рублей. Подрядчик стал единственным участником аукциона и оборудует КАД по максимально высокой цене до ноября 2019 года.

ООО «Лентрансспецстрой» было зарегистрировано 6 июля 2017 года. Единственным собственником и по совместительству генеральным директором компании является 32-летняя Юлия Борискова, которая рассказала «Фонтанке», что в портфолио у компании нет других объектов. Кроме того, глава фирмы отметила, что лично у неё есть опыт в работе с госзаданием и что стоит ожидать участия «Лентрансспецстроя» в других государственных закупках – компания развивается и планирует наращивать обороты.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
09.07.2018 16:52

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» построит производства в Удмуртии

Соглашение о развитии сотрудничества 9 июля подписали «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и правительство Удмуртской Республики. Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в концерн, построит в регионе промышленный парк «Метеор».
ГК "КВС"
09.07.2018 14:39

Еще один банк аккредитовал 2 очередь ЖК «Ясно.Янино»

Газпромбанк является партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет. Для покупателей квартир в ЖК «Ясно.Янино»(корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) разработана специальная ипотечная программа с первоначальным взносом от 20% и ставкой по кредиту от 9,2%
Строительный холдинг «ПСК»
09.07.2018 14:06

«ПСК» объявил о старте продаж в ЖК «Славянка»

Квартиры в микрорайоне Славянка и одноименном ЖК комфорт-класса будут стоить от 1,6 млн. руб., а квадратный метр — от 60 тыс. руб. Строительство завершится в III кв. 2019 г.
ГК "КВС"
09.07.2018 13:20

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 14 июля с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК «КВС»
09.07.2018 13:14

Открыт офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

2 июля начал работу офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Адмирала Трибуца/ набережная Матисова канала / ул. Катерников, район «Балтийская Жемчужина».
ГК «КВС»
09.07.2018 13:06

Открытие первого продуктового магазина в микрорайоне «Ясно.Янино»

В жилом микрорайоне «Ясно.Янино» начала активно развивается коммерческая инфраструктура. 9 июля запланировано открытие первого продуктового магазина
предоставлено компанией ARKAN
09.07.2018 13:05

Системы безопасности ARKAN теперь доступны в рассрочку

Компания ARKAN - федеральный оператор безопасности, с 1999 года предлагает своим клиентам системы для защиты авто и недвижимости.
Магазин "Кей"
09.07.2018 11:19

Разбираем мифы об электрических чайниках вместе с КЕЙ

Сегодня вместе с КЕЙ мы разберем основные мифы об электрических чайниках и посмотрим, что из них правда, а что нет
Ленстройтрест
09.07.2018 11:04

Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области - ЖК «Янила Кантри»

Вчера стали известны победители федеральной премии в сфере недвижимости Urban Awards. «Самым экологичным жилым комплексом в Ленинградской области» был признан голландский респектабельный пригород ЖК «Янила Кантри» от ГК «Ленстройтрест»
АО «Строительный трест»
09.07.2018 11:01

«Строительный трест» объявляет результаты продаж II квартала и первого полугодия

Во втором квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 34% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года и составили 2,94 млрд рублей. За второй квартал было продано 30,8 тыс. кв. м недвижимости (без учета реализованных площадей в коттеджных поселках).
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 4» аккредитован «СМП Банком»

В линейке банков партнеров ЖК «Образцовый квартал 4» прибавился еще один банк. Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») аккредитовал строящийся малоэтажный ЖК.
Setl City
06.07.2018 16:44

В ЖК «Солнечный город» начались продажи нового корпуса

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новых корпусах 9.1 и 9.2 ЖК «Солнечный город», который компания Setl City возводит в Красносельском районе Санкт-Петербурга