Экс-футболист Вукоевич исключён из делегации сборной Хорватии на мундиале за слова "Слава Украине!"

Бывший футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич исключён из состава официальной делегации национальной команды на чемпионате мира за свое скандальное высказывание после победы в матче четвертьфинала турнира с Россией. Сообщение об этом было опубликовано 9 июля на сайте Хорватского футбольного союза.

Напомним, 7 июля сразу после победы сборной Хорватии в матче с Россией защитник Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич, входивший на тот момент в состав официальной делегации, записали видео со словами: "Слава Украине!" и "Это победа за "Динамо" (киевское. – Прим. ред.) и за Украину".

Позже футболисты заявили, что это была шутка.

Однако шутку оценили не все. В результате Международная федерация футбола вынесла Домагою Виде предупреждение.

Напомним, это не первый скандал с политическим подтекстом на этом чемпионате мира. Ранее футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири (оба – этнические косовары), празднуя голы в ворота Сербии, изображали руками орла – национальный символ Албании. В результате оба были оштрафованы на 8680 евро каждый.