ВЦИОМ: Результатов встречи Путина и Трампа в Хельсинки не ждут более половины россиян
Более половины (56%) россиян не ожидают существенных результатов для России от беседы Владимира Путина и Дональда Трампа один на один. Ещё треть (33%) надеются на позитивные итоги, и лишь 1% предрекает негативные. Итоги опроса россиян о последствиях личной беседы двух президентов публиковал 9 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также более половины опрошенных (54%) признались, что не ждут в ближайшие пару лет каких-либо изменений в отношениях России с США. При этом четверть респондентов (25%), наоборот, прогнозируют улучшение двусторонних отношений.
Сообщили россияне и своё отношение к Америке в целом. Так, 26% опрошенных признались, что плохо смотрят на США, ещё 14% — очень плохо. Всему виной внешняя политика Вашингтона, его вмешательство в дела других стран и «плохое отношение к России». Почти треть респондентов (29%) заявили о своих позитивных взглядах на Соединённые Штаты.
Почти три четверти опрошенных (71%) считают, что Трамп попытается укрепить позиции своей страны за счёт других, а Путин — добиться сближения обеих стран.
Справка:
Встреча двух президентов состоится ровно через неделю — 16 июля — в Хельсинки. Помимо официального ланча и заседания делегаций, Путин и Трамп проведут переговоры с глазу на глаз. По предварительной информации, лидеры двух государств обсудят двусторонние отношения, конфликты в Сирии и на Украине, предполагаемое вмешательство Кремля в президентские выборы в Америке и другие вопросы. По данным СМИ, саммит пройдёт в Президентском дворце в самом центре Хельсинки. Но финские власти эту информацию пока не подтвердили. Дональд Трамп признался, что готовился к переговорам буквально «всю жизнь». https://www.fontanka.ru/2018/07/06/015/