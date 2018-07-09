ВЦИОМ: Результатов встречи Путина и Трампа в Хельсинки не ждут более половины россиян

Более половины (56%) россиян не ожидают существенных результатов для России от беседы Владимира Путина и Дональда Трампа один на один. Ещё треть (33%) надеются на позитивные итоги, и лишь 1% предрекает негативные. Итоги опроса россиян о последствиях личной беседы двух президентов публиковал 9 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также более половины опрошенных (54%) признались, что не ждут в ближайшие пару лет каких-либо изменений в отношениях России с США. При этом четверть респондентов (25%), наоборот, прогнозируют улучшение двусторонних отношений.

Сообщили россияне и своё отношение к Америке в целом. Так, 26% опрошенных признались, что плохо смотрят на США, ещё 14% — очень плохо. Всему виной внешняя политика Вашингтона, его вмешательство в дела других стран и «плохое отношение к России». Почти треть респондентов (29%) заявили о своих позитивных взглядах на Соединённые Штаты.

Почти три четверти опрошенных (71%) считают, что Трамп попытается укрепить позиции своей страны за счёт других, а Путин — добиться сближения обеих стран.