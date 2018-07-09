В Таиланде спасли восьмого ребенка. В пещере остаются четверо

Из пещеры Тхам Луанг в Северном Таиланде спасли восьмого ребенка, передает издание Khaosod.

Сейчас он находится в полевом госпитале. Операция по вызволению местной юниорской футбольной команды продолжилась 9 июля. При этом спасателям запретили общаться со СМИ, чтобы не допустить распространения ложной информации.

Напомним, дети и их тренер пропали 23 июня, оказавшись запертыми в семикилометровой пещере Тхам Луанг из-за внезапного наводнения. Их искали 10 дней. Сейчас спасатели и врачи пытаются доставить мальчиков на поверхность. Операция осложняется тем, что многие из детей не умеют плавать, так как выросли в горном регионе. Спасатели обучают их дыханию в аквалангах, чтобы они смогли успешно преодолеть затопленные участки.