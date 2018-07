Украина разъяснила Великобритании смысл фразы "Слава Украине!"

Украинское посольство вступилось за слоган, который британские СМИ посчитали националистическим.

Диппредставительство Украины в своем официальном твиттере ответило газетам королевства, которые написали, что фраза "Слава Украине!" несет в себе националистический подтекст.

"Мы хотели бы напомнить The Sun и The Independent, что "Слава Украине!" означает "Glory to Ukraine!" — это патриотическое выражение, наподобие "Да здравствует Франция", "Да здравствует королева", "Пусть Польша будет Польшей". Вы бы стали называть националистами и освистывать тех, кто их произносит?" – говорится в заявлении украинского посольства.

Напомним, что британские СМИ обратили внимание на лозунг после того, как его в своем шуточном видео озвучил хорватский защитник Домагой Вида после победы над сборной России. Издание The Sun рассказало читателям, что "Слава Украине!" говорят националисты и военные, которые борются с российским влиянием. The Independent посчитало выражение популистским.