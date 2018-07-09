СМИ: мэр Еревана подал в отставку

Мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Тарон Маркарян, 9 июля подал в отставку.

Об этом "Sputnik Армения" сообщили осведомленные источники. Временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Камо Ареян.

Ранее в Ереване проходили митинги с требованием отставки Маркаряна. Тогда градоначальник заявил, что не намерен поддаваться и продолжит руководить городом. Тем не менее через две недели Служба национальной безопасности Армении провела обыски в мэрии Еревана — они были связаны с двумя уголовными делами, возбужденными по признакам хищений и злоупотреблений в фонде "Ереван" — аффилированной с мэрией структуре, расположенной в здании муниципалитета.

В Республиканской партии Армении, которая поддерживает Маркаряна, эти события назвали "давлением на мэра со стороны новых властей".

Впрочем, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян лично никак не проявлял свою симпатию к антитароновским настроениям. Более того, он одернул активистов, указав, что нельзя каждый день требовать отставки то одного, то другого чиновника.

Тарон Маркарян — сын одного из основателей Республиканской партии Армении (РПА), в 2011 году был избран мэром Еревана. На должности мэра часто становился объектом критики за проблемы, связанные с транспортной инфраструктурой Еревана, сносом ларьков, застройкой зеленых территорий и так далее.