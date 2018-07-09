Число жертв наводнения в Японии перевалило за сотню

кадр из видео/instagram.com/mediajohor

Более ста человек погибли из-за разгула стихии на юго-западе Японии. Трое пострадавших в результате наводнения находятся в критическом состоянии. Семьдесят восемь человек числятся пропавшими без вести.

Публикация от ㈲片山建具店 水内 紳介 岡山 (@katayamatategu.mizuuchi) 7 Июл 2018 в 5:54 PDT

Такие данные днем 9 июля сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на власти страны.

По предварительной информации, наводнение унесло жизни 112 человек. Однако это не окончательное количество, так как спасательные работы ещё продолжаются.

Публикация от Media Johor (@mediajohor) 9 Июл 2018 в 5:33 PDT

Больше всего погибших и пострадавших зафиксировано в префектуре Хиросима. Ливни и оползни принесли разрушения в другие регионы — Фукуока, Ямагути, Сига, Киото, Эхиме, Хиого и Окаяма.

Выпавшие за последние три дня осадки в Японии превысили месячную норму в три раза. Эвакуировано более трёх миллионов человек.