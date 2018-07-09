УФАС Петербурга возбудила четыре дела против комитета Смольного за контракты без торгов

Петербургское УФАС возбудило четыре дела в отношении комитета информатизации и связи (КИС) по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщила пресс-служба ведомства 9 июля.

Ранее антимонопольный орган установил, что в 2017 году комитет без проведения торгов заключил семь контрактов на сумму свыше 540 млн рублей с ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (ИАЦ). Комитету были выданы предупреждения о расторжении контрактов и проведении открытых торгов. Тот попытался оспорить их в суде, но получил отказ.

В 2018 году КИС снова заключил четыре контракта с ИАЦ без проведения торгов, причем закупки были аналогичны тем, по которым ранее были выданы предупреждения.

По оставшимся закупкам: два контракта 2017 года были исполнены до вступления в силу судебных актов, и на 2018 год заключение аналогичных контрактов не выявлено, а по одной закупке комитетом были проведены открытые торги.

Как ранее сообщало УФАС, контракты, заключенные КИС с ГУП ИАЦ, касались предоставления мощностей центра обработки данных, а также эксплуатации и развития информационных системы для исполнительных органов власти.

«Рынок оказания услуг в сфере информационных технологий – конкурентный. Следовательно, заключив без проведения торгов четыре контракта с ИАЦ, КИС создал преимущественные условия определенной организации», – отмечают в УФАС. Это является признаком нарушения статьи 15 закона о защите конкуренции.

В комитете по информатизации и связи на момент публикации претензии ФАС не прокомментировали.

Первые заседания по четырем возбужденным делам назначены на 16 и 23 августа.