D&G выпустили сумку с храмом и туфли с матрешками вместо каблуков. Выглядит это странно

Итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выпустили специально для России капсульную коллекцию под названием «Матрешка». В нее вошли две пары туфель и сумка. Каждая из моделей выполнена вручную.

скриншот страницы сайта Фото: tsum.ru

Одни туфли выполнены из минималистичной черной замши. Вторые – лаковые, с росписью в виде голубых, желтых и розовых цветов. Каждую пару украшают каблуки в виде матрешек. Черная сумка с кисточками выполнена в форме сердца, на ней крестиком вышиты матрешки, а на втором плане виднеется храм Василия Блаженного.

Коллекция из двух туфель и сумки обойдется почитателям D&G и русской культуры в 683 тысячи рублей.