ФИФА признала защиту сборной РФ лучшей на мундиале

Сборная России — лучшая команда чемпионата мира по игре в защите. Статистика по 60 матчам из 64 опубликована на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) 9 июля.

Футболисты совершили 259 оборонительных действий: отборов, выносов и сэйвов. Полузащитник Роман Зобнин совершил 34 отбора и пробежал 62 километра за пять матчей — это лучшие показатели среди всех футболистов, игравших на турнире. Сборная России на данный момент является третьей по результативности на турнире: команда забила 11 мячей, лидерами являются бельгийцы с 14 голами. Наибольшее количество атак провела Бразилия — 292.

7 июля сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира в 1/4 финала. Команда Станислава Черчесова проиграла сборной Хорватии в серии пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.