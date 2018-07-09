Финляндия вводит погранконтроль на границах с ЕС из-за саммита Путина и Трампа

Министерство внутренних дел Финляндии 9 июля приняло решение временно восстановить проверки на границе со странами Евросоюза в связи со встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится в Хельсинки 16 июля.

По данным издания Helsingin Sanomat, погранконтроль введут с 12 часов 13 июля до полудня 17 июля. Граждан будут проверять как на въезде, так и на выезде из страны. Особое внимание будет уделено крупным портам и аэропортам, а также наиболее оживлённым северным пунктам пропуска. В Погранохране уточнили, что проверки будут выборочными, но все пассажиры должны быть к ним готовы. Тех, кого власти захотят проверить на основе разведывательных данных и анализа, они сами проводят на пункт контроля.

Цель восстановления внутренних границ ЕС заключается в том, чтобы предотвратить доступ в Финляндию для людей, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку.

Правительство должно одобрить временные меры по усилению безопасности на этой неделе.

Австрия ввела временный контроль на ряде пограничных пунктов с 9 по 13 июля — в Инсбруке 12 и 13 июля пройдёт встреча министров стран ЕС.