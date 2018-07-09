Финляндия вводит погранконтроль на границах с ЕС из-за саммита Путина и Трампа
Министерство внутренних дел Финляндии 9 июля приняло решение временно восстановить проверки на границе со странами Евросоюза в связи со встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится в Хельсинки 16 июля.
По данным издания Helsingin Sanomat, погранконтроль введут с 12 часов 13 июля до полудня 17 июля. Граждан будут проверять как на въезде, так и на выезде из страны. Особое внимание будет уделено крупным портам и аэропортам, а также наиболее оживлённым северным пунктам пропуска. В Погранохране уточнили, что проверки будут выборочными, но все пассажиры должны быть к ним готовы. Тех, кого власти захотят проверить на основе разведывательных данных и анализа, они сами проводят на пункт контроля.
Цель восстановления внутренних границ ЕС заключается в том, чтобы предотвратить доступ в Финляндию для людей, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку.
Правительство должно одобрить временные меры по усилению безопасности на этой неделе.
Австрия ввела временный контроль на ряде пограничных пунктов с 9 по 13 июля — в Инсбруке 12 и 13 июля пройдёт встреча министров стран ЕС.
Справка:
Финляндия перестала проверять прибывающих из Шенгенской зоны граждан в 2001 году. Временное восстановление границ — редкая мера, но не уникальная в своём роде. Так происходило во время чемпионата мира по легкой атлетике в 2005 году и на встрече Совета министров ОБСЕ в 2008 году.
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