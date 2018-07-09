Австрия ввела временный контроль на въездах в страну

Австрия в ночь на 9 июля ввела временный контроль въезда на некоторых пограничных контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает местное издание.

Проверять авто будут на участке трассы между немецким Киферсфельденом и австрийским Куфштайном. Контроль также проводится на контрольно-пропускном пункте Бреннер на границе с Италией и на границе Германии с австрийским Тиролем.

Отдельно отмечается, что пограничный контроль никак не связан с вопросом мигрантов. Временные меры призваны обеспечить безопасность на встрече министров стран ЕС в австрийском Инсбруке 12 и 13 июля.

«Мы ищем возможных нарушителей, а не специально мигрантов», — заявил представитель полиции.

Контроль завершат 13 июля. До этого времени на указанных участках возможны пробки, так как для визуального осмотра автомобили должны будут замедлить скорость до 30 километров в час.

Напомним, с 28 по 30 июня прошел миграционный саммит ЕС, на котором страны объединения договорились усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией из Ливии и региона Сахель, а также поддерживать Италию и другие страны по охране побережья.

Перед ним австрийский канцлер Себастьян Курц призвал создать коалицию Вена, Берлин и Рим для борьбы с наплывом беженцев. "На мой взгляд, нам нужна "ось" для борьбы с нелегальной миграцией", – заявил он.

Куц считает, что странам-соседям – Италии, Германии и Австрии – необходимы совместные усилия в вопросе беженцев, так как они неконтролируемо перемещаются между государствами. По его словам, люди, которые приезжают в Италию, чаще всего оказываются в Австрии или Германии, а иногда мигранты просят убежища в одной стране, а затем скрываются в другой.