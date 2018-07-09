Диплом за 2 дня: быстро и незаконно. Рекламу услуг по написанию курсовых и дипломов скоро запретят, но это не поможет

Рекламировать услуги по изготовлению курсовых работ, дипломов и диссертаций хотят запретить на федеральном уровне. Соответствующие поправки в закон «О рекламе» Госдума одобрила в первом чтении. Это не скажется на рынке подобных услуг, выяснила «Фонтанка».

Елена Пальм/Интерпресс

Благодаря Интернету заказать любую научную работу – не проблема. Достаточно просто забить в строке поиска «диплом на заказ», и поисковик выдаст целый список компаний, образовательных сервисов, центров, консалтинговых бюро и отдельных авторов. В установленные сроки все они готовы скомпилировать текст на заданную тему, который позже клиент (как правило, студент) выдаст за свою работу.

Большинство авторов – это фрилансеры, которые нигде не зарегистрированы и налоги не платят. Поэтому в рекламе услуга обычно преподносится как «помощь» и «консультирование». Имена и контакты руководителей специализированных групп в социальных сетях обычно скрыты. Но заказать выполнение работы можно в два клика.

Покупателей зазывают громкими цифрами — количеством написанных работ и довольных клиентов, процентом уникальности и штатом авторов (если верить рекламе, это сплошь аспиранты, доценты, кандидаты, профессора и ведущие преподаватели вузов). Правда, ни на одном сайте, конечно, нет конкретной информации об этих людях.

Заказать диплом можно и напрямую исполнителю – на сайтах фрилансеров. Время выполнения работы — от суток до месяца. Всё зависит от срочности и финансовых возможностей заказчика.

В среднем за контрольную, лабораторную или чертёж просят от 100 – 200 рублей, рецензию-отзыв — от 500 рублей, реферат — от 600 – 1200 рублей, презентацию на 15 слайдов — от 2000 рублей, курсовую — от 1500 рублей.

Средняя стоимость написания диплома колеблется в районе 6000 – 12 000 рублей. К примеру, за диплом объёмом до 70 страниц придётся заплатить около 7500 рублей, объёмом около 100 страниц и больше 3 глав — 18 000 рублей. Доработка диплома, который писал, но не дописал заказчик, — в районе 4500 рублей.

Магистерская работа на 100 страниц обойдется в 22 500 рублей.

Большинство сайтов, озвучивая среднюю цену, советуют отправить заявку с указанием всех деталей. Только так можно узнать точную сумму, в которую обойдётся работа. Одни просят внести предоплату в размере 25 – 30%, другие — оплатить всё наперёд. И лишь единицы при этом предлагают заключить договор, гарантирующий выполнение всех обязательств.

Иными словами, достаточно самого беглого взгляда, чтобы понять – этот рынок почти полностью серый.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что запрет носит превентивный характер. Штрафы предусмотрены ч. 1. ст. 14 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Суммы невелики — от 500 до 2 тысяч рублей.

Но как будут ловить правонарушителей, не совсем понятно. Законодательного механизма блокировки такой рекламы не существует, во время обсуждения законопроекта это признал и замминистра образования и науки РФ Павел Зенькович, отвечая на вопросы депутатов.

При этом он подчеркнул, что министерство продолжит борьбу с заказными научными работами: «Проблема может быть решена тогда, когда уйдёт культура списывания. Что касается дополнительных шагов, то мы проработаем с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вопрос блокировок», – цитирует его слова официальный сайт Госдумы РФ.

Соответствующие поправки инициаторы законопроекта собираются подготовить ко 2 августа, когда он будет рассмотрен во втором чтении.

Менеджер учебного центра «Питер Диплом» Ирина считает, что запрет никак не изменит ситуацию на рынке. «Я думаю, что участники адаптируются. Они, в принципе, и так уже это делают. К запрету все готовы», – сказала она «Фонтанке» и добавила, что в последнее время спрос на такие услуги не растет. Эту тенденцию Ирина связывает с уменьшением количества факультетов в вузах, в частности гуманитарных.

Представитель консалтингового бюро «IQ 120» Александр видит причину падения спроса в насыщении рынка. «Число клиентов не сократилось. Но теперь на долю каждого участника рынка приходится меньше заказов», – говорит он. По его оценке, компаний, предлагающих услуги по написанию научных работ, в Петербурге несколько сотен.

Сооснователь и координатор вольного сетевого сообщества «Диссернета» российский журналист, комментатор и издатель Сергей Пархоменко в разговоре с «Фонтанкой» приветствовал законодательную инициативу, хотя и не верит в ее успех.

«Сам факт такой рекламы признан чем-то незаконным — это уже кое-что. Эту проблему увидели, и началось движение в сторону ограничения, не побоюсь этого слова, преступной деятельности. До сих пор была полная вакханалия: «диссертации на заказ», диссертации под ключ», «учёные степени на заказ» — полный Интернет рекламы. Это противозаконная деятельность, потому что научная диссертация у нас по закону должна быть сделана самостоятельно. А попытка заказать ее кому-нибудь – прямое нарушение закона. Но поймать тех, кто пишет, очень трудно».

Возлагает надежды на запрет, хоть и не большие, и Владимир Кутузов — в недавнем прошлом ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, а ныне завкафедрой радиотехнических систем. «У меня вызывают возмущение подобные объявления на заборе около вуза. Если такая реклама будет вне закона, правоохранительные органы по крайней мере будут реагировать», – выразил он в разговоре с «Фонтакой» свою позицию.

Владимир Кутузов добавляет, что ещё несколько лет назад Высшая аттестационная комиссия (ВАК) потребовала установить во всех вузах, где есть диссертационные советы, продвинутые пакеты системы «Антиплагиат»: «Они позволяют очень хорошо отследить тех товарищей, которые халтурят, и собирают курсовики из опубликованного в Интернете».

Стоит добавить, что обсуждаемый запрет — не единственная попытка Минобра РФ бороться с плагиатом. В министерстве также разработали законопроект, согласно которому текст любой научной работы должен быть опубликован на сайте образовательной организации.

Пока же нарушителям попросту будет выгоднее заплатить штраф, нежели перестать рекламировать свои услуги. Ведь закон запретит только рекламу, а не саму деятельность.

Наталья Гусаченко, специально для «Фонтанки.ру»