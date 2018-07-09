18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 62.83р
73.94р
17:06 09.07.2018
Расширенный поиск

Общество
09.07.2018 15:10
Печать

Диплом за 2 дня: быстро и незаконно. Рекламу услуг по написанию курсовых и дипломов скоро запретят, но это не поможет

Рекламировать услуги по изготовлению курсовых работ, дипломов и диссертаций хотят запретить на федеральном уровне. Соответствующие поправки в закон «О рекламе» Госдума одобрила в первом чтении. Это не скажется на рынке подобных услуг, выяснила «Фонтанка».

Диплом за 2 дня: быстро и незаконно. Рекламу услуг по написанию курсовых и дипломов скоро запретят, но это не поможет

Елена Пальм/Интерпресс

Благодаря Интернету заказать любую научную работу – не проблема. Достаточно просто забить в строке поиска «диплом на заказ», и поисковик выдаст целый список компаний, образовательных сервисов, центров, консалтинговых бюро и отдельных авторов. В установленные сроки все они готовы скомпилировать текст на заданную тему, который позже клиент (как правило, студент) выдаст за свою работу.

Большинство авторов – это фрилансеры, которые нигде не зарегистрированы и налоги не платят. Поэтому в рекламе услуга обычно преподносится как «помощь» и «консультирование». Имена и контакты руководителей специализированных групп в социальных сетях обычно скрыты. Но заказать выполнение работы можно в два клика.

Покупателей зазывают громкими цифрами — количеством написанных работ и довольных клиентов, процентом уникальности и штатом авторов (если верить рекламе, это сплошь аспиранты, доценты, кандидаты, профессора и ведущие преподаватели вузов). Правда, ни на одном сайте, конечно, нет конкретной информации об этих людях.

Заказать диплом можно и напрямую исполнителю – на сайтах фрилансеров. Время выполнения работы — от суток до месяца. Всё зависит от срочности и финансовых возможностей заказчика. 

В среднем за контрольную, лабораторную или чертёж просят от 100 – 200 рублей, рецензию-отзыв — от 500 рублей, реферат — от 600 – 1200 рублей, презентацию на 15 слайдов — от 2000 рублей, курсовую — от 1500 рублей.

Средняя стоимость написания диплома колеблется в районе 6000 – 12 000 рублей. К примеру, за диплом объёмом до 70 страниц придётся заплатить около 7500 рублей, объёмом около 100 страниц и больше 3 глав — 18 000 рублей. Доработка диплома, который писал, но не дописал заказчик, — в районе 4500 рублей.

Магистерская работа на 100 страниц обойдется в 22 500 рублей. 

Большинство сайтов, озвучивая среднюю цену, советуют отправить заявку с указанием всех деталей. Только так можно узнать точную сумму, в которую обойдётся работа. Одни просят внести предоплату в размере 25 – 30%, другие — оплатить всё наперёд. И лишь единицы при этом предлагают заключить договор, гарантирующий выполнение всех обязательств.

Иными словами, достаточно самого беглого взгляда, чтобы  понять – этот рынок почти полностью серый. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что запрет носит превентивный характер. Штрафы предусмотрены ч. 1. ст. 14 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Суммы невелики — от 500 до 2 тысяч рублей. 

Но как будут ловить правонарушителей, не совсем понятно. Законодательного механизма блокировки такой  рекламы не существует, во время обсуждения законопроекта это признал и замминистра образования и науки РФ Павел Зенькович, отвечая на вопросы депутатов.

При этом он подчеркнул, что министерство продолжит борьбу с заказными научными работами: «Проблема может быть решена тогда, когда уйдёт культура списывания. Что касается дополнительных шагов, то мы проработаем с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вопрос блокировок», – цитирует его слова официальный сайт Госдумы РФ.

Соответствующие поправки инициаторы законопроекта собираются подготовить ко 2 августа, когда он будет рассмотрен во втором чтении. 

Менеджер учебного центра «Питер Диплом» Ирина считает, что запрет никак не изменит ситуацию на рынке. «Я думаю, что участники адаптируются. Они, в принципе, и так уже это делают. К запрету все готовы», – сказала она «Фонтанке» и добавила, что в последнее время спрос на такие услуги не растет. Эту тенденцию Ирина связывает с уменьшением количества факультетов в вузах, в частности гуманитарных.

Представитель консалтингового бюро «IQ 120» Александр видит причину падения спроса в насыщении рынка. «Число клиентов не сократилось. Но теперь на долю каждого участника рынка приходится меньше заказов», – говорит он. По его оценке, компаний, предлагающих услуги по написанию научных работ, в Петербурге несколько сотен.

Сооснователь и координатор вольного сетевого сообщества «Диссернета» российский журналист, комментатор и издатель Сергей Пархоменко в разговоре с «Фонтанкой» приветствовал законодательную инициативу, хотя и не верит в ее успех.

«Сам факт такой рекламы признан чем-то незаконным — это уже кое-что. Эту проблему увидели, и началось движение в сторону ограничения, не побоюсь этого слова, преступной деятельности. До сих пор была полная вакханалия: «диссертации на заказ», диссертации под ключ», «учёные степени на заказ» — полный Интернет рекламы. Это противозаконная деятельность, потому что научная диссертация у нас по закону должна быть сделана самостоятельно. А попытка заказать ее кому-нибудь – прямое нарушение закона. Но поймать тех, кто пишет, очень трудно».

Возлагает надежды на запрет, хоть и не большие, и Владимир Кутузов — в недавнем прошлом ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, а ныне завкафедрой радиотехнических систем. «У меня вызывают возмущение подобные объявления на заборе около вуза. Если такая реклама будет вне закона, правоохранительные органы по крайней мере будут реагировать», – выразил он в разговоре с «Фонтакой» свою позицию.

Владимир Кутузов добавляет, что ещё несколько лет назад Высшая аттестационная комиссия (ВАК) потребовала установить во всех вузах, где есть диссертационные советы, продвинутые пакеты системы «Антиплагиат»: «Они позволяют очень хорошо отследить тех товарищей, которые халтурят, и собирают курсовики из опубликованного в Интернете». 

Стоит добавить, что обсуждаемый запрет — не единственная попытка Минобра РФ бороться с плагиатом. В министерстве также разработали законопроект, согласно которому текст любой научной работы должен быть опубликован на сайте образовательной организации. 

Пока же нарушителям попросту будет выгоднее заплатить штраф, нежели перестать рекламировать свои услуги. Ведь закон запретит только рекламу, а не саму деятельность.

Наталья Гусаченко, специально для «Фонтанки.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
09.07.2018 16:52

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» построит производства в Удмуртии

Соглашение о развитии сотрудничества 9 июля подписали «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и правительство Удмуртской Республики. Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в концерн, построит в регионе промышленный парк «Метеор».
ГК "КВС"
09.07.2018 14:39

Еще один банк аккредитовал 2 очередь ЖК «Ясно.Янино»

Газпромбанк является партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет. Для покупателей квартир в ЖК «Ясно.Янино»(корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) разработана специальная ипотечная программа с первоначальным взносом от 20% и ставкой по кредиту от 9,2%
Строительный холдинг «ПСК»
09.07.2018 14:06

«ПСК» объявил о старте продаж в ЖК «Славянка»

Квартиры в микрорайоне Славянка и одноименном ЖК комфорт-класса будут стоить от 1,6 млн. руб., а квадратный метр — от 60 тыс. руб. Строительство завершится в III кв. 2019 г.
ГК "КВС"
09.07.2018 13:20

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 14 июля с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК «КВС»
09.07.2018 13:14

Открыт офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

2 июля начал работу офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Адмирала Трибуца/ набережная Матисова канала / ул. Катерников, район «Балтийская Жемчужина».
ГК «КВС»
09.07.2018 13:06

Открытие первого продуктового магазина в микрорайоне «Ясно.Янино»

В жилом микрорайоне «Ясно.Янино» начала активно развивается коммерческая инфраструктура. 9 июля запланировано открытие первого продуктового магазина
предоставлено компанией ARKAN
09.07.2018 13:05

Системы безопасности ARKAN теперь доступны в рассрочку

Компания ARKAN - федеральный оператор безопасности, с 1999 года предлагает своим клиентам системы для защиты авто и недвижимости.
Магазин "Кей"
09.07.2018 11:19

Разбираем мифы об электрических чайниках вместе с КЕЙ

Сегодня вместе с КЕЙ мы разберем основные мифы об электрических чайниках и посмотрим, что из них правда, а что нет
Ленстройтрест
09.07.2018 11:04

Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области - ЖК «Янила Кантри»

Вчера стали известны победители федеральной премии в сфере недвижимости Urban Awards. «Самым экологичным жилым комплексом в Ленинградской области» был признан голландский респектабельный пригород ЖК «Янила Кантри» от ГК «Ленстройтрест»
АО «Строительный трест»
09.07.2018 11:01

«Строительный трест» объявляет результаты продаж II квартала и первого полугодия

Во втором квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 34% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года и составили 2,94 млрд рублей. За второй квартал было продано 30,8 тыс. кв. м недвижимости (без учета реализованных площадей в коттеджных поселках).
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 4» аккредитован «СМП Банком»

В линейке банков партнеров ЖК «Образцовый квартал 4» прибавился еще один банк. Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») аккредитовал строящийся малоэтажный ЖК.
Setl City
06.07.2018 16:44

В ЖК «Солнечный город» начались продажи нового корпуса

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новых корпусах 9.1 и 9.2 ЖК «Солнечный город», который компания Setl City возводит в Красносельском районе Санкт-Петербурга