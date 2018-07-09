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Власть
09.07.2018 15:00
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Алексей Кудрин засомневался в том, что на исполнение майского указа хватит денег

Сомнения в том, что средств, заложенных Минфином РФ исполнение майского указа президента РФ, хватит, высказал 9 июля председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях.  

«Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь», – цитирует слова Кудрина «Коммерсант». 

Во время слушаний экс-глава Минфина РФ заявил, что «сценарных условий, предусматривающих средние темы роста до 2024 года», недостаточно для того, чтобы российская экономика была пятой в мире по величине. По его мнению, средний темп роста должен быть на уровне 3,5%. «А в этих сценарных условиях это не прослеживается», – прокомментировал Кудрин.  

Председатель Счётной палаты заявил, что в министерских документах обозначены только три из 47 показателей, установленных указом президента: «Мы не видим всех целей и показателей, которых мы можем добиться. Поэтому мы не можем сегодня уверенно сказать, что правительство предусмотрело меры по выполнению этих целей. Пока такой информации недостаточно» (цитата по ТАСС). 

Подытоживая слушания, Кудрин подчеркнул: нужно думать, какие другие меры должны быть применены, «если мы не видим, что в течение этих лет мы достигаем цели указов». «И в этом смысле мы должны понимать, что эти задачи выполняются не только в рамках налоговой и бюджетной политики. А в рамках более широкого спектра инструментов, которыми владеют правительство и президент в части, в том числе, институциональных мер: работы судебной системы, правоохранительной, защиты прав собственности, доли государства в экономике. Это стратегические решения, которые принимаются в целом правительством и президентом», – прокомментировал он. 

Сегодня депутаты Госдумы РФ обсуждают направления бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Организатором парламентских слушаний выступил комитет по бюджету и налогам.

Справка:

Майский указ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» вступил в силу 7 мая 2018 года. Согласно документу, к этому сроку правительство РФ должно обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, роста реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности, повышение продолжительности жизни до 78 лет (а к 2030 — до 80 лет), ускорение технологического развития и внедрения цифровых технологий, а также вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира. 

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