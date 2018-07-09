Королевская чета Бельгии прилетит в Петербург на футбол

Бельгийские король Филипп и королева Матильда, а также министр иностранных дел Дидье Рейндерс приедут в Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 с Францией.

Об этом рассказал представитель генконсульства Бельгии 9 июля.

"Король Филипп и королева, а также бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс прибудут в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную", – цитирует "Р-Спорт" представителя консульства.

Также на игре будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, об этом он заявил после выхода Франции в полуфинал в четвертьфинальном матче со сборной Уругвая (2:0), который состоялся 6 июля.