18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 62.83р
73.94р
17:06 09.07.2018
Расширенный поиск

Общество
09.07.2018 14:38
Печать

Операцию по вызволению детей из тайской пещеры засекретили. Спасателям запретили общаться с журналистами

Режим секретности ввели в штабе операции по освобождению детей из затопленной пещеры на севере Таиланда. Спасателям запретили общаться с журналистами и выкладывать в Интернет фото и видео, чтобы не допустить распространения ложной информации.

Об этом 9 июля пишет «Коммерсант» со ссылкой на РИА Новости. 

«Вчера в СМИ, социальных сетях и в Интернете распространилась, например, новость о том, что эвакуированы шестеро детей, в то время как на самом деле вчера были выведены на поверхность только четверо. Потом всем пришлось исправлять эту информацию»,— объяснил принятое решение начальник объединенного спасательного штаба Наронгсак Осоттханакон.

По распоряжению, которое подписал Осоттханакон, любого сотрудника, допустившего утечку данных, ждёт строгая дисциплинарная ответственность.

Ранее стало известно, что таиландские спасательные службы смогли поднять на поверхность 5 из 12 подростков.

23 июня игроки детской футбольной команды и их тренер пропали, оказавшись запертыми в семикилометровой пещере Тхам Луанг из-за наводнения. Их искали 10 дней. Сейчас водолазы и врачи пытаются вытащить их из западни. Операция осложняется тем, что многие из детей не умеют плавать, так как выросли в горном регионе. Спасатели обучают их дыханию в аквалангах, чтобы они смогли успешно преодолеть затопленные участки.

 

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
09.07.2018 16:52

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» построит производства в Удмуртии

Соглашение о развитии сотрудничества 9 июля подписали «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и правительство Удмуртской Республики. Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в концерн, построит в регионе промышленный парк «Метеор».
ГК "КВС"
09.07.2018 14:39

Еще один банк аккредитовал 2 очередь ЖК «Ясно.Янино»

Газпромбанк является партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет. Для покупателей квартир в ЖК «Ясно.Янино»(корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) разработана специальная ипотечная программа с первоначальным взносом от 20% и ставкой по кредиту от 9,2%
Строительный холдинг «ПСК»
09.07.2018 14:06

«ПСК» объявил о старте продаж в ЖК «Славянка»

Квартиры в микрорайоне Славянка и одноименном ЖК комфорт-класса будут стоить от 1,6 млн. руб., а квадратный метр — от 60 тыс. руб. Строительство завершится в III кв. 2019 г.
ГК "КВС"
09.07.2018 13:20

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 14 июля с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК «КВС»
09.07.2018 13:14

Открыт офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус»

2 июля начал работу офис продаж в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Адмирала Трибуца/ набережная Матисова канала / ул. Катерников, район «Балтийская Жемчужина».
ГК «КВС»
09.07.2018 13:06

Открытие первого продуктового магазина в микрорайоне «Ясно.Янино»

В жилом микрорайоне «Ясно.Янино» начала активно развивается коммерческая инфраструктура. 9 июля запланировано открытие первого продуктового магазина
предоставлено компанией ARKAN
09.07.2018 13:05

Системы безопасности ARKAN теперь доступны в рассрочку

Компания ARKAN - федеральный оператор безопасности, с 1999 года предлагает своим клиентам системы для защиты авто и недвижимости.
Магазин "Кей"
09.07.2018 11:19

Разбираем мифы об электрических чайниках вместе с КЕЙ

Сегодня вместе с КЕЙ мы разберем основные мифы об электрических чайниках и посмотрим, что из них правда, а что нет
Ленстройтрест
09.07.2018 11:04

Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области - ЖК «Янила Кантри»

Вчера стали известны победители федеральной премии в сфере недвижимости Urban Awards. «Самым экологичным жилым комплексом в Ленинградской области» был признан голландский респектабельный пригород ЖК «Янила Кантри» от ГК «Ленстройтрест»
АО «Строительный трест»
09.07.2018 11:01

«Строительный трест» объявляет результаты продаж II квартала и первого полугодия

Во втором квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 34% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года и составили 2,94 млрд рублей. За второй квартал было продано 30,8 тыс. кв. м недвижимости (без учета реализованных площадей в коттеджных поселках).
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 4» аккредитован «СМП Банком»

В линейке банков партнеров ЖК «Образцовый квартал 4» прибавился еще один банк. Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») аккредитовал строящийся малоэтажный ЖК.
Setl City
06.07.2018 16:44

В ЖК «Солнечный город» начались продажи нового корпуса

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новых корпусах 9.1 и 9.2 ЖК «Солнечный город», который компания Setl City возводит в Красносельском районе Санкт-Петербурга