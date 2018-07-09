Операцию по вызволению детей из тайской пещеры засекретили. Спасателям запретили общаться с журналистами

Режим секретности ввели в штабе операции по освобождению детей из затопленной пещеры на севере Таиланда. Спасателям запретили общаться с журналистами и выкладывать в Интернет фото и видео, чтобы не допустить распространения ложной информации.

Об этом 9 июля пишет «Коммерсант» со ссылкой на РИА Новости.

«Вчера в СМИ, социальных сетях и в Интернете распространилась, например, новость о том, что эвакуированы шестеро детей, в то время как на самом деле вчера были выведены на поверхность только четверо. Потом всем пришлось исправлять эту информацию»,— объяснил принятое решение начальник объединенного спасательного штаба Наронгсак Осоттханакон.

По распоряжению, которое подписал Осоттханакон, любого сотрудника, допустившего утечку данных, ждёт строгая дисциплинарная ответственность.

Ранее стало известно, что таиландские спасательные службы смогли поднять на поверхность 5 из 12 подростков.

23 июня игроки детской футбольной команды и их тренер пропали, оказавшись запертыми в семикилометровой пещере Тхам Луанг из-за наводнения. Их искали 10 дней. Сейчас водолазы и врачи пытаются вытащить их из западни. Операция осложняется тем, что многие из детей не умеют плавать, так как выросли в горном регионе. Спасатели обучают их дыханию в аквалангах, чтобы они смогли успешно преодолеть затопленные участки.