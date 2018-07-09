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Строительство
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09.07.2018 14:39
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Еще один банк аккредитовал 2 очередь ЖК «Ясно.Янино»

Еще один банк аккредитовал 2 очередь ЖК «Ясно.Янино»

ГК "КВС"

Газпромбанк является партнером, с которым компания «КВС» сотрудничает уже много лет. Для покупателей квартир в ЖК «Ясно.Янино»(корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) разработана специальная ипотечная программа с первоначальным взносом от 20% и ставкой по кредиту от 9,2%.

Для зарплатных клиентов действует сниженный первоначальный взнос – от 15%. Покупая новую квартиру в ипотеку, можно использовать материнский капитал. По данной программе Газпром предоставляет ипотечное кредитование в размере от 500 тысяч рублей до 45 миллионов рублей. Срок кредита – от 1 года до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

На данный момент стоимость квартиры в Ясно.Янино начинается от 1 669 760 рублей.

Малоэтажный микрорайон «Ясно.Янино» – хорошее предложение для тех, кто ценит стандарты качества городской жизни, а также любит насыщенные зеленью места с чистым воздухом.

Покупайте квартиры в «Ясно.Янино» с качественной чистовой отделкой и ярким дизайном!

За консультациями по выбору квартиры и ипотечным программам, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»  (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

 

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Еще один банк аккредитовал 2 очередь ЖК «Ясно.Янино»

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