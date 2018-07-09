Путин не встретится с Макроном на матче в Петербурге

Французский президент Эммануэль Макрон, который прилетит на полуфинальный матч своей футбольной команды в Россию, не сможет провести переговоры с российским коллегой из-за графика Владимира Путина.

Владимир Путин из-за напряженного графика не посетит игру Франция – Бельгия, где он мог бы встретиться с французским лидером. Однако встречи с Эммануэлем Макроном и не было в повестке дня главы государства, так как французский лидер прилетит в Россию только чтобы поддержать национальную команду.

"Господин Макрон имеет в виду прилететь в Петербург исключительно на матч и после этого покинуть [город]", – цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РБК.

Песков также подчеркнул, что у России и Франции нет недостатка в контактах, поэтому ничего не случится, если лидеры не встретятся на матче российского мундиаля.

Встреча между командами Франции и Бельгии состоится 10 июля в 21:00 в Санкт-Петербурге. Ожидается, что игру посетят более 20 тысяч иностранных болельщиков и высоких гостей. Кроме Макрона, в Россию собираются министр иностранных дел и премьер-министр Бельгии.