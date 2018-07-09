Кремль передал Вашингтону проект совместного заявления президентов. У США есть возражения

Москва передала Вашингтону проект двухстраничного совместного заявления президентов. Об этом 9 июля стало известно изданию «Коммерсант» благодаря двум источникам в госструктурах США. В заявлении говорится о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными и спецслужбами двух стран, развитии экономических связей и продвижении контактов между людьми.

Также источники сообщили российскому изданию, что Вашингтон готов взять за основу российский проект совместного заявления, но американской стороне важно, чтобы Россия хотя бы как-то, даже устно, отразила озабоченность Белого дома по поводу «вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года» и прозвучали гарантии, что «впредь такого не повторится».

В Кремле подтвердили информацию об обмене с Вашингтоном дипломатическими документами перед саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что о сближении позиций пока говорить рано.

Напомним, Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки. Это будут первые полноценные переговоры президентов двух крупнейших держав после выборов лидера США. Однако на Западе всерьез опасаются за итоги саммита. О возможных причинах этих опасений – в материале «Фонтанки».