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Строительство
Публикуется на правах рекламы
09.07.2018 14:06
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«ПСК» объявил о старте продаж в ЖК «Славянка»

«ПСК» объявил о старте продаж в ЖК «Славянка»

Строительный холдинг «ПСК»

Квартиры в микрорайоне Славянка и одноименном ЖК комфорт-класса будут стоить от 1,6 млн. руб., а квадратный метр — от 60 тыс. руб. Строительство завершится в III кв. 2019 г.

«Квартиры в ЖК «Славянка» будут продаваться по классической схеме ДДУ, несмотря на изменения в федеральном законодательстве с 01 июля 2018 года, — комментирует директор «ПСК-недвижимость» Сергей Мохнарь. — Разрешение на строительство было получено до вступления поправок в силу, что означает привычную систему финансирования на всем протяжении стройки, вплоть до 2019 года. Мы стремились согласовать строительство именно по такой схеме, т.к., помимо прочего, это позволило сохранить невысокую стоимость квадратного метра».

В возведение ЖК «Славянка» «ПСК» вложит 1.9 млрд. рублей. Комплекс на 1029 квартир будет выполнен в неоклассическом стиле, и расположится на пересечении Московского и Колпинского шоссе, на участке 3 га. Застройщик предлагает более 20 планировочных решений, от студий до четырёхкомнатных квартир, площадью от 19 до 115 кв.м. Отделка предлагается, как дополнительная опция.

Согласно проекту часть помещений в одном из домов отведена под коммерческие помещения свободного назначения. Здесь могут расположиться, как магазины, так и частные детские сады. Площадь помещений от 60 до 150 кв. м.

Строительство ЖК «Славянка» уже началось — работы ведутся на нулевом цикле, на двух объектах одновременно. Застройка этого участка ведётся в соответствии с планом развития микрорайона Славянка и выданным ранее разрешением на строительство.

ЖК «Славянка» — шестой за последние четыре года проект «Петербургской Строительной Компании», и уже второй в Пушкинском районе Петербурга. В 2015 году компания построила и ввела в эксплуатацию ЖК «Славянка,128» на 608 квартир. Также среди построенных объектов: ЖК «Невский эталон» в Невском районе, ЖК «Дипломат» в Центральном районе и клубный дом LOOK во Фрунзенском районе. На стадии активного строительства находится апарт-комплекс Like в Калиниском районе. Всего в портфеле «ПСК» более 52 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России.

Строительный холдинг «ПСК» – девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада России. Сегодня включает 6 подразделений: «ПСК – Недвижимость», «ПСК – Инжиниринг», «ПСК – Механизация», «ПСК – Фасад», «ПСК – Проект» и  «ПСК – Инвест». Такая структура позволяет «ПСК» самостоятельно выполнять весь цикл строительных работ с соблюдением заявленных сроков. Многолетний опыт, профессиональная команда специалистов и собственный парк техники обеспечивают реализацию проектов разной степени сложности.

Справка о компании

Комплекс Look -  застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат -  застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК «Невский эталон» – застройщик ООО "Ресурс", проектная декларация на сайте http://nevaetalon.ru/docs/

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК "Славянка 128" -  застройщик ООО "Петербургская строительная компания", проектная декларация на сайте http://slavyanka128.ru

 

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«ПСК» объявил о старте продаж в ЖК «Славянка»

Квартиры в микрорайоне Славянка и одноименном ЖК комфорт-класса будут стоить от 1,6 млн. руб., а квадратный метр — от 60 тыс. руб. Строительство завершится в III кв. 2019 г.
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