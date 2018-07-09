Потери Дерипаски от болтливости Насти Рыбки суд оценил в 1 млн рублей

Суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к своей яхтенной гостье Анастасии Вашукевич. За распространение снимков с олигархом девушка выплатит 500 тысяч рублей, еще столько же взыскано с ее секс-учителя Алекса Лесли.

Как установил 9 июля Усть-Лабинский райсуд Краснодарского края, ответчики Анастасия Вашукевич, известная также как Настя Рыбка, и Александр Кириллов (Алекс Лесли) допустили распространение фото- и видеоматериалов с Дерипаской, чем нарушили его права на изображение и неприкосновенность жизни. Миллиардер сумел доказать, что он хоть и публичная персона, но разрешение на публикацию его «нерабочих» снимков спрашивать надо.

Суд взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей, олигарх требовал вдвое больше.

Заседания в Усть-Лабинске неоднократно откладывались, в том числе из-за неявки ответчиков. Рыбка и Лесли находятся в тюрьме Бангкока по обвинению в организации секс-тренинга. Суд над ними начнется 19 июля.

О личном знакомстве Рыбки и Дерипаски заговорили после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, обратившего внимание на содержание Instagram-страницы девушки. После жалоб олигарха суд заблокировал доступ к 14 постам в соцсети и 7 роликам в YouTube.

Вашукевич предала огласке свое присутствие на яхте Дерипаски, принимавшего в норвежских водах вице-премьера Сергея Приходько. Дерипаска подал иск к Рыбке и Лесли в Усть-Лабинский суд по месту своей регистрации. Приходько после скандала ушел с поста вице-премьера, не получил должность в новом кабмине. Ему нашли место в аппарате правительства РФ.