В Хельсинки предлагают улицу Трампа и парк Путина

Группа активистов под названием Helsinki Loves Trump в преддверии саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в финской столице предлагает переименовать одну из улиц Хельсинки по фамилии американского президента.

Для Атенеуминкуйя (переулок Атенеума), в котором расположена национальная галерея «Атенеум», они выбрали новое название — Trump Street. Соответствующая инициатива опубликована на специальном сайте гражданских инициатив Kuntalaisaloite.fi. Активисты утверждают, нынешнее название звучит глупо, а новое напоминало бы жителям города и туристам о миротворческой роли Хельсинки. В качестве дополнительного аргумента в пользу своего варианта указывают на то, что на этой улице находится питейное заведение с подходящим названием — Wall St.

«Ради справедливости, парк Ленина можно было бы назвать парком Путина», – добавляет автор инициативы Маркус Бундерс.

Однако идея пока не нашла большого отклика. Инициативу за четыре дня подписали лишь около сотни человек. Для того чтобы власти города рассмотрели предложение, оно должно набрать примерно 12 тыс. подписей.

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