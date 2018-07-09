В Петербурге прятавшийся в психушке капитан-лейтенант обрёл казенный дом на ближайшие 10 лет

Красногвардейский суд Петербурга конвертировал похождения бывшего военного моряка на «гражданке» в тюремный срок и денежный штраф. Александр Кушнарев счел правосудие несправедливо суровым и отрекся от умения собирать СВУ.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 9 июля Кушнарев признан виновным в хищении оружия, хулиганстве с применением оружия, изготовлении и хранении взрывного устройства и краже. В списке достижений уволенного с авианосца «Адмирал Кузнецов» капитан-лейтенанта: миномет Минобороны за 760 тысяч рублей, который он унес с Ржевского полигона 6 февраля прошлого года, и присвоенное имущество патриотической организации «Валькирия».

Из «Валькирии» Кушнарев с конца мая по 11 июня вынес стрелы, доспехи, кольчугу, мишени, расписные ящики и наборы ручной работы – всего больше чем на 90 тысяч рублей. Также он отметился боем со спецназом ФСБ и умением собирать мины-ловушки. Последнее, впрочем, упорно отрицал.

Прокуратура просила для отставного офицера десять лет. В Красногвардейском суде с оценкой гособвинения согласились, но добавили к десяти годам в исправительной колонии общего режима 150 тысяч рублей штрафа.

Кушнарев приговор выслушал спокойно и после проваленной попытки укрыться в психиатрической клинике припадков не симулировал. Присутствовавшие в зале родные обвинили судью в суровости и в пример приводили приговоры бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову и его подчиненной и близкой знакомой Евгении Васильевой, которые получили условное наказание. Адвокат пообещал обжаловать приговор подопечному.