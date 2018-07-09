В Таиланде спасли пять застрявших в пещере детей. Под землей остаются еще семеро

Таиландские спасательные службы смогли вывести из пещеры на севере страны 5 из 12 подростков.

Спасатели возобновили операцию в понедельник, 9 июля, и смогли спасти еще одного школьника. Об этом сообщает издание Khaosod. Вертолет с пятью подростками – игроками футбольной команды "Лесные Вепри" — уже вылетел в больницу провинции Чианграй на севере страны. Таиландские власти пытаются вывести на поверхность остальных детей.

23 июня игроки детской футбольной команды и их тренер пропали, оказавшись запертыми в семикилометровой пещере Тхам Луанг из-за наводнения. Их искали 10 дней. Сейчас водолазы и врачи пытаются вытащить их из западни. Операция осложняется тем, что многие из детей не умеют плавать, так как выросли в горном регионе. Спасатели обучают их дыханию в аквалангах, чтобы они смогли успешно преодолеть затопленные участки.