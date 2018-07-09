Автоцентр на Выборгском шоссе будет продавать «Рено» вместо кадиллаков

На Выборгском шоссе Петербурга будут продавать «Рено» вместо кадиллаков, владелец центра по продаже автомобилей Cadillac «Де Вилль» Сергей Дяченко решил продать свой актив крупнейшему российскому дилеру Renault компании «Петровский автоцентр».

Эту информацию 9 июля «Фонтанке» подтвердил совладелец «Петровского автоцентра» Эдуард Маркман. Сумму сделки он не раскрыл.

По оценкам экспертов, она может составлять около 160-180 млн рублей. Площадь шоу-рума, расположенного на Выборгском шоссе, составляет 1,9 тыс. м2. «Петровский автоцентр» собирается задействовать здание под четвертый в своем портфеле центр по продаже Renault. Кроме компании Эдуарда Маркмана, эту марку также продают московская ГК «Рольф» (в двух салонах) и ГК «Автопродикс» (в одном салоне).

ГК «Автопродикс» ранее закрыла автоцентр по продаже Infiniti на Дальневосточном проспекте и тоже переоборудует его под продажи французской марки. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев количество центров по продаже Renault в Петербурге достигнет 8. «Открытие точки в северном районе города позволит «Петровскому» упрочить свои позиции в городе и более плотно конкурировать с «Рольфом», – говорит автоэксперт Евгений Пекарский.

Что касается Cadillac, то после ухода с рынка «Де Вилль» в Петербурге останется только один дилер американской марки – ГК «Автополе».