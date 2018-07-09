Концерн ВКО «Алмаз – Антей» построит производства в Удмуртии

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Соглашение о развитии сотрудничества 9 июля подписали «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и правительство Удмуртской Республики. Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в концерн, построит в регионе промышленный парк «Метеор».

Соглашение заключили на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге. Стороны договорились сотрудничать в области связи, топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, промышленных технологий и сферы обеспечения безопасности.

«Подписанный с главой Удмуртии документ, разумеется, нуждается в проработке и конкретизации. Мы уже договорились с Александром Владимировичем (Бречаловым), что 18-19 июля делегация концерна посетит Ижевск. Повестка встречи – реализация ИЭМЗ «Купол» проекта по созданию промышленного парка «Метеор» на территории региона, а также развитие кооперации с промышленными предприятиями Удмуртии», – сказал после церемонии Александр Ведров, заместитель генерального директора концерна по производственно-технологической политике.

Промышленный парк «Метеор» включит цеха для четырех новых импортозамещающих производств. Предприятия будут выпускать теплообменники и холодильное оборудование по европейским технологиям. Парк возведут в четыре очереди. Инвестиции в первую оцениваются в сумму свыше 500 млн рублей.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входит более 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Общая численность сотрудников холдинга – 130 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"